Общество 01.07.2026 в 10:09

В Бурятии мошенники выдают себя за и. о. главного врача

Сомнительные сообщения получили сотрудники Закаменской ЦРБ
A- A+
Текст: Карина Перова
В Бурятии мошенники выдают себя за и. о. главного врача
Фото: Закаменская ЦРБ

В Бурятии мошенники выдают себя за и. о. главного врача Закаменской центральной районной больницы. Накануне днем медицинским работникам начали приходить сомнительные сообщения якобы от имени Даримы Бандеевой.

Поддельный аккаунт неустановленные аферисты создали в мессенджере МАХ.

«Пытаются завязать разговор! Не ведитесь на уловки злоумышленников. Они могут представиться сотрудниками правоохранительных органов или спецслужб», - предупредили в больнице.

Ранее «Номер один» сообщал, что в том же мессенджере мошенники взломали аккаунт председателя Народного Хурала Владимира Павлова. Они рассылали сообщения его контактам от имени политика.

Теги
мошенники фейковый аккаунт

Все новости

Выпускники школ Улан-Удэ получили медали
01.07.2026 в 19:21
В Этнографическом музее в Улан-Удэ преобразили стесняшку Розу
01.07.2026 в 18:07
Житель Бурятии приставал к детям на площадке и сломал палец полицейскому
01.07.2026 в 17:51
Стобалльников ЕГЭ в Бурятии наградят мобильными номерами с пятерками
01.07.2026 в 17:49
В Бурятии разыскивают подростка
01.07.2026 в 17:45
В Бурятии РБМК выпустил рекордное количество будущих медиков
01.07.2026 в 16:59
В Улан-Удэ «скорая» после ДТП вылетела к трамвайным рельсам
01.07.2026 в 16:33
В Улан-Удэ посреди ночи искали 10-летнего велосипедиста
01.07.2026 в 16:28
Мэр Улан-Удэ поздравил выпускников-медалистов
01.07.2026 в 16:19
В Улан-Удэ кафе закрыли за грязный холодильник
01.07.2026 в 16:02
ЗУРХАЙ
с 1 по 7 июля

Читайте также
Выпускники школ Улан-Удэ получили медали

В столице Бурятии наградили отличившихся выпускников

01.07.2026 в 19:21
В Этнографическом музее в Улан-Удэ преобразили стесняшку Розу
Альпака избавили от лишней шерсти
01.07.2026 в 18:07
Житель Бурятии приставал к детям на площадке и сломал палец полицейскому
Мужчина предстал перед судом
01.07.2026 в 17:51
Стобалльников ЕГЭ в Бурятии наградят мобильными номерами с пятерками
01.07.2026 в 17:49
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru