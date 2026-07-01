В Бурятии мошенники выдают себя за и. о. главного врача Закаменской центральной районной больницы. Накануне днем медицинским работникам начали приходить сомнительные сообщения якобы от имени Даримы Бандеевой.

Поддельный аккаунт неустановленные аферисты создали в мессенджере МАХ.

«Пытаются завязать разговор! Не ведитесь на уловки злоумышленников. Они могут представиться сотрудниками правоохранительных органов или спецслужб», - предупредили в больнице.

Ранее «Номер один» сообщал, что в том же мессенджере мошенники взломали аккаунт председателя Народного Хурала Владимира Павлова. Они рассылали сообщения его контактам от имени политика.