Многодетная мама из Бурятии победила на конкурсе дизайнеров «Русский стиль»

В Москве состоялся масштабный форум «Многодетная Россия». Одним из самых ярких событий этого мероприятия стал финал всероссийского конкурса дизайнеров-многодетных мам «Русский стиль».

Бурятию на данном конкурсе представляла мама четверых детей из Хоринска Эльвира Цыренжапова. Она доказала, что можно успешно сочетать материнство и предпринимательство.

На «Русский стиль» было подано 136 заявок из 41 региона России. Победителями стали 48 авторов и семейных мастерских. Эльвира стала лучшей в номинации детской одежды и/или family look, рассказали в минсоцзащиты республики.

«Для меня это не просто победа, это возможность показать, что многодетные мамы могут реализовать свои мечты и идеи. Я благодарна всем, кто поддерживал меня на этом пути. Каждый из вас стал частью моей истории успеха!», – отметила женщина.

В марте Эльвира Цыренжапова заключила социальный контракт на развитие собственного дела в сфере пошива стилизованной одежды. На средства господдержки она закупила швейные машины, ткани и манекены, организовав в своем доме мастерскую.