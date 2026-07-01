Главы Иркутской области и Забайкалья не приедут на «Алтаргану» из-за топливного кризиса

1 июля в Улан-Удэ на фестиваль «Алтаргана» прибывают делегации Китая, Монголии и регионов России. Также ожидается приезд делегаций 15 национально-культурных автономий из разных уголков России. Всего в рамках фестиваля республику посетят более 5000 участников.Так, в торжественной церемонии открытия пройдут представители бурятских землячеств из Москвы, Санкт-Петербурга, Сахалинской, Магаданской и Калининградской областей, Красноярского, Камчатского, Хабаровского и Приморского краев, Татарстана и Ямало-Ненецкого автономного округа. Также в фестивале примут участие делегации из Новосибирска, Норильска, Мирного и Нерюнгри, представители бурятских диаспор Кыргызстана, Казахстана и Европейской ассоциации культуры и искусства «Гралтан» из Франции.Как сообщили в пресс-службе правительства Бурятии, из-за непростой ситуации с топливом в регионах на «Алтаргану» не приедут губернаторы Иркутской области и губернатор Забайкальского края. Они делегировали на фестиваль своих заместителей и передали его участникам самые теплые слова приветствия, подчеркнув важность дальнейшего укрепления межрегиональных связей и сотрудничества.