Общество 01.07.2026 в 11:38
В Бурятии ровно на сутки закроют железнодорожный переезд
Решение объясняют «производственной необходимостью»
Текст: Карина Перова
В Бурятии на сутки закроют один из регулируемых железнодорожных переездов. Как сообщили в группе Кяхта-инфо.24/7, с 9:00 3 июля до 9:00 4 июля не будет доступен для проезда автотранспорта ж/д переезд на станции Наушки (5895 км ПК 10).
Закрытие объясняют «производственной необходимостью». Путь объезда – подмостовый проезд на 5898 км ПК 10.
Гусиноозерская дистанция пути ВСЖД: 8 800 775-00-00.
Тегиж/д переезд