В Бурятии ровно на сутки закроют железнодорожный переезд

В Бурятии на сутки закроют один из регулируемых железнодорожных переездов. Как сообщили в группе Кяхта-инфо.24/7, с 9:00 3 июля до 9:00 4 июля не будет доступен для проезда автотранспорта ж/д переезд на станции Наушки (5895 км ПК 10).

Закрытие объясняют «производственной необходимостью». Путь объезда – подмостовый проезд на 5898 км ПК 10.

Гусиноозерская дистанция пути ВСЖД: 8 800 775-00-00.