Общество 01.07.2026 в 13:16

Канистра на колесах

В Бурятии бензиновый кризис достиг той стадии, когда народная смекалка начинает бить ключом
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Текст: Номер один
Канистра на колесах

Наш народ не сломать: на каждый хук у нас десяток реакций. Пока одни граждане стоят в многочасовых очередях на заправках и с надеждой смотрят на пистолет, который вот-вот (ну, может быть, через три часа) окажется в их баке, другие — люди с предпринимательской жилкой — уже придумали, как на этом заработать.

Сюжет, достойный лучших комедийных скетчей, разворачивается прямо на дороге. С одной стороны — владелец стареньких «Жигулей», человек, с отличным чувством конъюнктуры, который сообразил, что его четырехколесный друг в сегодняшних реалиях - самая нужная машина. В отличие от иномарок, в «Жигули» топливо хоть заливай, хоть сливай. Поэтому он не паникует, не матерится в очередях, спокойно заправляется, а потом хладнокровно вешает на свою машину табличку: «Сдам в аренду».

С другой стороны — солидный мужчина на не менее солидном внедорожнике. Его иномарка хоть и престижна, но сегодня это просто бесполезная груда металла. 30 литров ему как слону дробинка, только от заправки до дома доехать. И вот они встречаются, как Остап Бендер с Кисой Воробьяниновым, и начинается великий торг за жигулевский бак.

— В канистры не заливают, — объясняет владелец «Жигулей» своему потенциальному клиенту, многозначительно похлопывая по ржавому крылу своего авто. — Но, видишь ли, друг, моя ласточка — сама как канистра на колесах.

И ведь гениально! Заправляешь ее на полную, отгоняешь в безлюдное место, сливаешь драгоценную жидкость — и вуаля, «Жигуль» готов к следующему заезду. Красота…

Власти, конечно, вводят ограничения, ажиотаж пытаются погасить, но народную смекалку не остановить. Остается только надеяться, что кризис скоро закончится, а не перерастет в новое реалити-шоу вроде «Последнего героя на заправке».

Ну а пока, если увидите на дороге «Жигули» с табличкой «Сдам», знайте: это не просто машина. Это целая нефтебаза с колесами, которая ждет своего часа и клиента с более прожорливым авто.

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