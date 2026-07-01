Две семьи из Бурятии вышли в финал конкурса «Это у нас семейное»

«Целый год семьи по всей стране выполняли задания, узнавали друг друга заново и искали общие увлечения. Для нас это не столько соревнование, сколько большой семейный праздник. Участники — уникальные люди: профессиональные династии, многодетные семьи, хранящие верность друг другу больше полувека. Всех объединяет одно — они пример того, как важно держаться друг друга и передавать традиции», — отметил гендиректор платформы «Россия – страна возможностей» Андрей Бетин.





С 5 по 8 июля в Мастерской управления «Сенеж» пройдёт финал всероссийского конкурса «Это у нас семейное» президентской платформы «Россия – страна возможностей». За победу поборются 330 семейных команд из 85 регионов — более двух тысяч человек от 5 до 86 лет. Республику Бурятию представят семья Николаевых и семья Насибуллиных.Всего от региона во втором сезоне конкурса участвовали 1378 семей — это 4459 человек. Финалистов ждут соревнования на эрудицию, смекалку и умение работать в команде. Главный приз — 60 сертификатов по 5 миллионов рублей на улучшение жилищных условий. Победителей назовут в День семьи, любви и верности, 8 июля.Торжественное открытие 5 июля посвятят Году единства народов России. Участников ждут парад-шествие, хоровод в национальных костюмах и фестиваль «Гастрономическая Россия». 6 и 7 июля пройдут оценочные испытания. А 8 июля в Зелёном театре ВДНХ состоится награждение.Все 330 семей-финалистов отправятся в семейные путешествия.Фото: пресс-служба конкурса «Это у нас семейное»