Общество 01.07.2026 в 14:57

В Забайкалье предприятием рекомендовано переводить работников на дистант

Топливный кризис вынуждает власти сокращать потребление топлива организациями
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Текст: Иван Иванов
В Забайкалье предприятием рекомендовано переводить работников на дистант
Фото: архив «Номер один»
Губернатор Забайкальского края Александр Осипов 1 июля объявил о новых мерах для стабилизации ситуации с нехваткой топлива в регионе. Решения были приняты на заседании краевой комиссии по чрезвычайным ситуациям, сообщает ZAB.RU

По словам главы региона, автозаправочные станции переведены на круглосуточный режим работы. Для водителей на АЗС организуют бесплатную раздачу питьевой воды и горячих напитков, а также установят биотуалеты там, где это необходимо. Совместно с правоохранительными органами будет обеспечиваться контроль за общественным порядком.

Также власти приняли решение расширить железнодорожные и пригородные перевозки, увеличить количество межмуниципальных автобусных маршрутов, нарастить объёмы газомоторного топлива и число автомобилей с газовым оборудованием. Работодателям рекомендовано по возможности переводить сотрудников на дистанционный формат работы. Александр Осипов сообщил, что поставки топлива в регион продолжаются в крайне ограниченных объёмах. По его словам, ведутся переговоры с правительством России, Министерством энергетики и нефтяными компаниями об увеличении поставок бензина и дизельного топлива.

Дефицит топлива в Забайкальском крае начал ощущаться в середине июня. 26 июня в регионе ввели режим повышенной готовности, а суточный лимит продажи топлива для физических лиц сократили до 15 литров. Позже сеть АЗС «Комфорт» снизила лимит до 10 литров бензина и 15 литров дизельного топлива. Компания БРК прекратила продажу бензина АИ-92 и АИ-95, а сеть «Нефтемаркет» перевела продажу бензина на талоны и топливные карты.
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