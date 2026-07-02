Общество 02.07.2026 в 06:00
Топливный кризис ударил по туризму в Бурятии
Люди боятся не найти заправку по дороге и отменяют отдых на Байкале
Текст: Дмитрий Родионов
В ответ на сложившуюся ситуацию с дефицитом топлива многие гостиницы и турбазы на Байкале перешли к проактивным мерам, чтобы спасти сезон и удержать гостей. Прозорливые участники рынка еще в начале июня, когда стало ясно, что плановая мощность заводов не справится с летней нагрузкой, начали закупать бензин про запас, несмотря на заверения чиновников об отсутствии системных проблем. Сегодня наличие собственных резервов топлива стало решающим фактором выживания для многих объектов размещения в Бурятии.
Возникла популярная услуга, когда отельеры берут на себя полную логистику прибытия гостя. Гостиницы нанимают водителей, которые на служебных автомобилях выезжают из Улан-Удэ и привозят туристов непосредственно на территорию турбазы. Такая практика появилась как вынужденная мера после волны отмен бронирований. Туристы, неуверенные в том, что смогут найти бензин по дороге, предпочитали отказываться от поездок.
Ситуация осложняется тем, что самым критическим участком для приезжих становится дорога от Улан-Удэ до популярных курортных сел, таких как Горячинск и Максимиха. Этот отрезок пути составляет около 130–150 километров, на который требуется примерно 30–35 литров бензина. Именно на этом этапе пути туристы чаще всего сталкиваются с пустыми стелами АЗС. Чтобы избежать рисков для своих клиентов, менеджеры по туризму при звонках постоянных клиентов регулярно заверяют их в том, что они обеспечат безопасную поездку и доставку до места отдыха. Кроме того, определенная часть отельеров давно перевела свой собственный автопарк на дизельное топливо, поскольку с соляркой перебоев пока не наблюдается. Это позволяет им осуществлять трансферы даже в условиях острого дефицита бензина. Однако для частных туристов, путешествующих на личных автомобилях, проблема остается нерешенной, и именно их отток привел к тому, что в середине июня некоторые берега Байкала выглядели пустующими.
По словам директоров туристических комплексов, многие семьи отменяли бронирования на конец июня, объясняя это опасениями ехать с полупустым баком. Люди боятся не найти заправку по дороге и остаться вдали от цивилизации. В самом «Байкальском прибое» в разгар сезона фиксировалась критическая ситуация, когда из-за страхов перед нехваткой топлива на трассе между Иркутском и Улан-Удэ практически никто не решался начинать путешествие. Эксперты отмечали, что сезон на грани срыва, так как звонки с вопросами об отмене брони на июль стали регулярными.
Стоит отметить, что Бурятия в этом отношении неодинока. Ранее аналогичные акции практиковались в Крыму, где отели также столкнулись с дефицитом топлива. В июне 2026 года сообщалось, что крымские отели проводили акции, предлагая постояльцам бесплатный бензин в подарок при заселении.
Пока ситуацию спасает то, что купальный сезон на Байкале еще не начался. А основной поток туристов ожидается в первую неделю июля. К этому времени участники рынка надеются, что топливный кризис закончится.
Возникла популярная услуга, когда отельеры берут на себя полную логистику прибытия гостя. Гостиницы нанимают водителей, которые на служебных автомобилях выезжают из Улан-Удэ и привозят туристов непосредственно на территорию турбазы. Такая практика появилась как вынужденная мера после волны отмен бронирований. Туристы, неуверенные в том, что смогут найти бензин по дороге, предпочитали отказываться от поездок.
Ситуация осложняется тем, что самым критическим участком для приезжих становится дорога от Улан-Удэ до популярных курортных сел, таких как Горячинск и Максимиха. Этот отрезок пути составляет около 130–150 километров, на который требуется примерно 30–35 литров бензина. Именно на этом этапе пути туристы чаще всего сталкиваются с пустыми стелами АЗС. Чтобы избежать рисков для своих клиентов, менеджеры по туризму при звонках постоянных клиентов регулярно заверяют их в том, что они обеспечат безопасную поездку и доставку до места отдыха. Кроме того, определенная часть отельеров давно перевела свой собственный автопарк на дизельное топливо, поскольку с соляркой перебоев пока не наблюдается. Это позволяет им осуществлять трансферы даже в условиях острого дефицита бензина. Однако для частных туристов, путешествующих на личных автомобилях, проблема остается нерешенной, и именно их отток привел к тому, что в середине июня некоторые берега Байкала выглядели пустующими.
По словам директоров туристических комплексов, многие семьи отменяли бронирования на конец июня, объясняя это опасениями ехать с полупустым баком. Люди боятся не найти заправку по дороге и остаться вдали от цивилизации. В самом «Байкальском прибое» в разгар сезона фиксировалась критическая ситуация, когда из-за страхов перед нехваткой топлива на трассе между Иркутском и Улан-Удэ практически никто не решался начинать путешествие. Эксперты отмечали, что сезон на грани срыва, так как звонки с вопросами об отмене брони на июль стали регулярными.
Стоит отметить, что Бурятия в этом отношении неодинока. Ранее аналогичные акции практиковались в Крыму, где отели также столкнулись с дефицитом топлива. В июне 2026 года сообщалось, что крымские отели проводили акции, предлагая постояльцам бесплатный бензин в подарок при заселении.
Пока ситуацию спасает то, что купальный сезон на Байкале еще не начался. А основной поток туристов ожидается в первую неделю июля. К этому времени участники рынка надеются, что топливный кризис закончится.