Общество 02.07.2026 в 06:00

Топливный кризис ударил по туризму в Бурятии

Люди боятся не найти заправку по дороге и отменяют отдых на Байкале
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Текст: Дмитрий Родионов
Топливный кризис ударил по туризму в Бурятии
Фото: архив «Номер один»
В ответ на сложившуюся ситуацию с дефицитом топлива многие гостиницы и турбазы на Байкале перешли к проактивным мерам, чтобы спасти сезон и удержать гостей. Прозорливые участники рынка еще в начале июня, когда стало ясно, что плановая мощность заводов не справится с летней нагрузкой, начали закупать бензин про запас, несмотря на заверения чиновников об отсутствии системных проблем. Сегодня наличие собственных резервов топлива стало решающим фактором выживания для многих объектов размещения в Бурятии.

Возникла популярная услуга, когда отельеры берут на себя полную логистику прибытия гостя. Гостиницы нанимают водителей, которые на служебных автомобилях выезжают из Улан-Удэ и привозят туристов непосредственно на территорию турбазы. Такая практика появилась как вынужденная мера после волны отмен бронирований. Туристы, неуверенные в том, что смогут найти бензин по дороге, предпочитали отказываться от поездок.

Ситуация осложняется тем, что самым критическим участком для приезжих становится дорога от Улан-Удэ до популярных курортных сел, таких как Горячинск и Максимиха. Этот отрезок пути составляет около 130–150 километров, на который требуется примерно 30–35 литров бензина. Именно на этом этапе пути туристы чаще всего сталкиваются с пустыми стелами АЗС. Чтобы избежать рисков для своих клиентов, менеджеры по туризму при звонках постоянных клиентов регулярно заверяют их в том, что они обеспечат безопасную поездку и доставку до места отдыха. Кроме того, определенная часть отельеров давно перевела свой собственный автопарк на дизельное топливо, поскольку с соляркой перебоев пока не наблюдается. Это позволяет им осуществлять трансферы даже в условиях острого дефицита бензина. Однако для частных туристов, путешествующих на личных автомобилях, проблема остается нерешенной, и именно их отток привел к тому, что в середине июня некоторые берега Байкала выглядели пустующими.

По словам директоров туристических комплексов, многие семьи отменяли бронирования на конец июня, объясняя это опасениями ехать с полупустым баком. Люди боятся не найти заправку по дороге и остаться вдали от цивилизации. В самом «Байкальском прибое» в разгар сезона фиксировалась критическая ситуация, когда из-за страхов перед нехваткой топлива на трассе между Иркутском и Улан-Удэ практически никто не решался начинать путешествие. Эксперты отмечали, что сезон на грани срыва, так как звонки с вопросами об отмене брони на июль стали регулярными.

Стоит отметить, что Бурятия в этом отношении неодинока. Ранее аналогичные акции практиковались в Крыму, где отели также столкнулись с дефицитом топлива. В июне 2026 года сообщалось, что крымские отели проводили акции, предлагая постояльцам бесплатный бензин в подарок при заселении.

Пока ситуацию спасает то, что купальный сезон на Байкале еще не начался. А основной поток туристов ожидается в первую неделю июля. К этому времени участники рынка надеются, что топливный кризис закончится.
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