В Бурятии РБМК выпустил рекордное количество будущих медиков

В 2026 году Республиканский базовый медицинский колледж имени Э.Р. Раднаева в Улан-Удэ ставит исторический рекорд. Учебное заведение одновременно покидают 507 молодых специалистов. Из них 105 человек – с красными дипломами. Это самый массовый выпуск за всё время существования колледжа.

В этом году свои дипломы получают студенты, обучавшиеся по «старым» Федеральным государственным образовательным стандартам (ФГОС 2014 года), и их преемники — выпускники, освоившие интенсивную программу по обновленным ФГОС 2022 года. Новая образовательная модель позволила сократить сроки обучения на целый год, что и обеспечило одновременный выпуск такого большого количества профессионалов.

«Ключевая особенность этого выпуска – его практическая ориентированность. Впервые за последние годы так велика доля целевиков. 285 выпускников уже имеют гарантированные рабочие места. Они будут направлены в медицинские организации Бурятии в рамках договоров о целевом обучении. Это мощный кадровый десант, который позволит закрыть самые острые вакансии в районных больницах и городских поликлиниках», - отметили в РБМК.

Распределение дипломов среди выпускников выглядит следующим образом: