Общество 01.07.2026 в 17:51

Житель Бурятии приставал к детям на площадке и сломал палец полицейскому

Мужчина предстал перед судом
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Текст: Карина Перова
Житель Бурятии приставал к детям на площадке и сломал палец полицейскому
Фото: нейросеть

В Кяхтинском районном суде Бурятии вынесли приговор мужчине, который сломал палец сотруднику полиции (по ч. 2 ст. 318 УК РФ – применение насилия в отношении представителя власти). Инцидент произошел 28 апреля.

В тот день осужденный, будучи пьяным, приставал к ребятне на детской площадке. Очевидцы вызвали на место правоохранителей. Для проверки прибыли старший оперуполномоченный и участковый уполномоченный полиции.

Стражи порядка потребовали представиться и предъявить документы, удостоверяющие его личность. Однако нарушитель никак не отреагировал. Тогда ему сказали проследовать с ними в отдел для установления его личности.

После этого мужчина ударил кулаком по правой кисти старшего оперуполномоченного, причинив последнему закрытый внутрисуставной перелом пальца правой кисти со смещением. Травму расценили как повреждение, причинившее вред здоровью средней тяжести – пострадавший испытывал неприятности более трех недель.

За это суд назначил мужчине наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

«Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении изменена на заключение под стражу, мужчина взят под стражу в зале суда», - сообщили в пресс-службе Кяхтинского райсуда.

Ранее «Номер один» сообщал, как жительница Бурятии сломала нос начальнику подразделения дознания в кафе.

Теги
насилие приговор суд

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