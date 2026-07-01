Выпускники школ Улан-Удэ получили медали

Сегодня, 1 июля, на театральной площади Русского драматического театра им. Н. Бестужева первые лица республики и города Улан-Удэ в торжественной обстановке вручили золотые и серебряные медали выпускникам школ Улан-Удэ «За особые успехи в учении».

В текущем году школы г. Улан-Удэ окончили 2877 выпускников 11 класса. Всего на получение медали в 2026 году претендовало 554 выпускника. По состоянию на 29 июня подтвердили право на получение медалей 475 выпускников 11 классов, из которых 294 золотых и 181 серебряных. Всего же школы столиц Бурятии окончили 2877 учеников.





Выпускников поздравили глава Республики Бурятия Алексей Цыденов, мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков, заместитель председателя Народного Хурала Бурятии Татьяна Мантатова, председатель Горсовета Чимит Бальжинимаев, министр образования и науки РБ Валерий Поздняков, ректор ВСГАКИ Елена Перова, уполномоченный по правам ребенка в Бурятии Вероника Штыкина, заместитель мэра, председатель комитета по социальной и молодежной политике администрации Улан-Удэ Ирина Ковалева, председатель комитета по образованию администрации Улан-Удэ Анна Батурина.

Участие в церемонии приняли участие председатель Улан-Удэнского городского Совета депутатов Чимит Бальжинимаев и депутат Денис Егоров.

- За каждой медалью стоит колоссальный труд – учителей, родителей, руководства школы и, конечно же, вас, дорогие выпускники. Поздравляю вас с таким результатом! Кем бы вы ни стали, какую бы профессию ни выбрали, уверен, вас ждет блестящее будущее! Вместе мы будем поднимать наш любимый Улан-Удэ. Будущее за вами! Хочу пожелать вам, чтобы вы никогда не забывали свой город, школу, одноклассников, общались друг с другом. Пусть ваш выбор будет твердым, а путь светлым. Только вперед! – поздравил выпускников председатель Горсовета Улан-Удэ.

Председатель комитета по социальной политике Горсовета Денис Егоров также присоединился к поздравлениям и отметил, что еще около 70 выпускников, возможно, тоже получат медали.

- В этом году 11-классников выпустилось больше на 30 человек, чем в 2025 году. Результаты ребята по экзаменам показали лучше, медалистов тоже больше. Надеемся, что год от года результаты будут только улучшаться, - отметил депутат.





Выпускник школы №7 Данил Васильев, сдавший ЕГЭ на 100 баллов по русскому языку и истории, поблагодарил учителей и родителей за веру в него.

- Стоять здесь, на этой площади большая честь для нас. Благодарен родителям – вы верили в меня даже тогда, когда я сам сомневался. Спасибо за любовь и за то, что научили не бояться высоты. Спасибо наставнику по русскому языку, учителю по истории, - сказал выпускник.

Выпускница школы 57 Софья Жербанова, сдавшая на 100 баллов ЕГЭ по русскому языку и литературе, отметила, что «медаль – это не просто высокая оценка знаний, а признание многолетнего труда, стойкости и стремления к своим целям. За каждой медалью стоит огромная работа, часы подготовки и желание становиться лучше».

В 2026 году лидерами по количеству медалистов стали гимназия №3», гимназия №59 и школа №49.