Общество 02.07.2026 в 06:06
Зурхай на четверг, 2 июля
17-й лунный день
Благоприятно: для родившихся в годы Тигра, Зайца, Курицы и Обезьяны; проводить ритуал «Даллага - Призывания благосостояния», связанный с приумножением детей, вывешивать хий морин - флажок «Конь удачи» - людям, рожденным в год Курицы, Коровы и Змеи, строить дом, покупать и продавать, проводить обряды по усопшим, совершать приумножающие действия.
Неблагоприятно: для родившихся в годы Коровы, Дракона, Овцы, Собаки.
Стрижка волос: к ухудшению зрения.
Дорога: благоприятно отправляться в дальние поездки и путешествия (кроме направления на запад).
Фото: Номер один
Неблагоприятно: для родившихся в годы Коровы, Дракона, Овцы, Собаки.
Стрижка волос: к ухудшению зрения.
Дорога: благоприятно отправляться в дальние поездки и путешествия (кроме направления на запад).
Фото: Номер один