Зурхай на четверг, 2 июля

Благоприятно: для родившихся в годы Тигра, Зайца, Курицы и Обезьяны; проводить ритуал «Даллага - Призывания благосостояния», связанный с приумножением детей, вывешивать хий морин - флажок «Конь удачи» - людям, рожденным в год Курицы, Коровы и Змеи, строить дом, покупать и продавать, проводить обряды по усопшим, совершать приумножающие действия.Неблагоприятно: для родившихся в годы Коровы, Дракона, Овцы, Собаки.Стрижка волос: к ухудшению зрения.Дорога: благоприятно отправляться в дальние поездки и путешествия (кроме направления на запад).Фото: Номер один