Законопроект об ограничении продаж бытовой химии на Байкале готов

Он поддержан минприроды и в начале следующего года его планируется внести в Госдуму



Депутаты Госдумы от фракции «Единая Россия» Николай Валуев и Николай Будуев планируют в начале следующего года внести в Госдуму законопроект, ограничивающий продажу вблизи Байкала товаров бытовой химии. Об этом в беседе с корреспондентом



Поправками в закон «Об охране озера Байкал» запрещается продажа в центральной экологической и буферной экологической зонах Байкала синтетических моющих средств и товаров бытовой химии, в составе которых содержание фосфатов превышает 5%.



«Нам необходимо ограничить попадание фосфора в Байкал, потому что озеро начинает цвести, а спирогира (вид водорослей - прим. ТАСС) начинает убивать байкальские губки и бормашей (оба вида - животные, способствующие очищению воды - прим. ТАСС). Эти микроорганизмы гибнут. Из-за этого вода содержит больше токсинов, особенно в цветочной полосе. Поэтому сегодня рост доли фосфора - одна из главных угроз для Байкала», - сказал Будуев, добавив, что главным загрязнителем озера является Улан-Удэ.



По его словам, инициатива получила предварительную поддержку Минприроды. «Мы сейчас на этапе нулевого чтения. Отправили законопроект в правовое управление Госдумы. В Минприроды получили полную поддержку, причем министерство выступает за более радикальные ограничения», - отметил он.



Говоря о сроках внесения документа в нижнюю палату, парламентарий пояснил, что сначала необходимо дождаться откликов профильных ведомств и комитетов. «В середине января это произойдет. И в начале года будем вносить. Межфракционная депутатская группа «Байкал» поддержала законопроект. Два комитета Госдумы (по экологии и охране окружающей среды и по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям - прим. ТАСС) поддерживают», - уточнил депутат.



Как подчеркнул парламентарий, главным препятствием на пути инициативы является действующий техрегламент. «Мы предлагаем снизить максимальную долю фосфатов до 5%. Ноль мы не можем объявить. Технически это достаточно сложно сделать. У нас сегодня регламент предполагает наличие фосфатов в порошках до 30%», - пояснил Будуев.



Проблема загрязнения вод из-за распространения водорослей, считает он, «чрезвычайно актуальна для всей страны». «У нас от зарастания водорослями страдают почти все южные регионы. Прежде всего, южная часть Волги, побережье Черного моря, Каспий и так далее. Проблема стоит очень остро», - обратил внимание парламентарий.



Практика ограничений использования моющих средств с содержанием фосфатов, продолжил депутат, распространена во многих странах. «В Европе и Японии уже более 20 лет существует запрет на использование моющих средств, в том числе порошков, с содержанием фосфора более 2%», - сослался он на международный опыт.



Фото: «Номер один» Депутаты Госдумы от фракции «Единая Россия» Николай Валуев и Николай Будуев планируют в начале следующего года внести в Госдуму законопроект, ограничивающий продажу вблизи Байкала товаров бытовой химии. Об этом в беседе с корреспондентом ТАСС сообщил Будуев.Поправками в закон «Об охране озера Байкал» запрещается продажа в центральной экологической и буферной экологической зонах Байкала синтетических моющих средств и товаров бытовой химии, в составе которых содержание фосфатов превышает 5%.«Нам необходимо ограничить попадание фосфора в Байкал, потому что озеро начинает цвести, а спирогира (вид водорослей - прим. ТАСС) начинает убивать байкальские губки и бормашей (оба вида - животные, способствующие очищению воды - прим. ТАСС). Эти микроорганизмы гибнут. Из-за этого вода содержит больше токсинов, особенно в цветочной полосе. Поэтому сегодня рост доли фосфора - одна из главных угроз для Байкала», - сказал Будуев, добавив, что главным загрязнителем озера является Улан-Удэ.По его словам, инициатива получила предварительную поддержку Минприроды. «Мы сейчас на этапе нулевого чтения. Отправили законопроект в правовое управление Госдумы. В Минприроды получили полную поддержку, причем министерство выступает за более радикальные ограничения», - отметил он.Говоря о сроках внесения документа в нижнюю палату, парламентарий пояснил, что сначала необходимо дождаться откликов профильных ведомств и комитетов. «В середине января это произойдет. И в начале года будем вносить. Межфракционная депутатская группа «Байкал» поддержала законопроект. Два комитета Госдумы (по экологии и охране окружающей среды и по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям - прим. ТАСС) поддерживают», - уточнил депутат.Как подчеркнул парламентарий, главным препятствием на пути инициативы является действующий техрегламент. «Мы предлагаем снизить максимальную долю фосфатов до 5%. Ноль мы не можем объявить. Технически это достаточно сложно сделать. У нас сегодня регламент предполагает наличие фосфатов в порошках до 30%», - пояснил Будуев.Проблема загрязнения вод из-за распространения водорослей, считает он, «чрезвычайно актуальна для всей страны». «У нас от зарастания водорослями страдают почти все южные регионы. Прежде всего, южная часть Волги, побережье Черного моря, Каспий и так далее. Проблема стоит очень остро», - обратил внимание парламентарий.Практика ограничений использования моющих средств с содержанием фосфатов, продолжил депутат, распространена во многих странах. «В Европе и Японии уже более 20 лет существует запрет на использование моющих средств, в том числе порошков, с содержанием фосфора более 2%», - сослался он на международный опыт.Фото: «Номер один»