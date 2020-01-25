В Бурятии в сельской школе построили мини-спортзал на месте кладовки

Теперь там проходят занятия по каратэ, самбо и гимнастике



Школе села Солонцы Тарбагатайского района в рамках национального проекта «Современная школа» были выделены средства на ремонт спортзала. Насколько эффективно освоены средства, и какие еще вопросы требуют решения узнали во время рабочей поездки по району депутаты Народного Хурала и Улан-Удэнского горсовета.



Директор школы Светлана Шалькова рассказала, что было выделено 1,4 миллиона рублей. На эти средства были проведены капитальные работы по утеплению здания, зашпаклеваны и окрашены стены, заменено освещение. Более того, на 300 тысяч, которые образовались за счет экономии на торгах, был оборудован малый спортивный зал на месте бывшей кладовки. Район подарил школе татами, теперь там проходят занятия по каратэ, самбо и гимнастике.



Следующий этап – строительство школьного стадиона. Старый морально и физически устарел. Интерес к занятиям спортом у детей есть, к тому же учителя настоящие энтузиасты своего дела. Однако средств на строительство стадиона у района нет. Ситуацию усугубляет тот факт, что в Тарбагатайском районе не нашлось точек роста, а значит, муниципалитет не претендует на дальневосточную субсидию.



Депутаты посоветовали руководству района прорабатывать различные источники финансирования, например депутатские средства на развитие инфраструктуры. В пример привели строительство стадиона в СОШ №42 г. Улан-Удэ. Всего объект обошелся в 6 миллионов рублей. Из них 2,2 миллиона были выделены в рамках исполнения депутатских наказов, 3,8 миллионов рублей через поправку в республиканский бюджет.



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