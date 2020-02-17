Экс-президента Монголии ищут через Интерпол

Цахиагийн Элбэгдорж проходит в качестве обвиняемого по уголовному делу о коррупции



Антикоррупционная служба Монголии (АТГ -Авилгатай Тэмцэх Газар) обратилась в Интерпол, чтобы определить местоположение экс-президента Монголии Цахиагийна Элбэгдоржа. Он проходит в качестве обвиняемого по уголовному делу с Банком торговли и развития, сообщает



«Элбэгдорж, экс-президент Монголии, привлечен к уголовной ответственности 30 января 2020 года столичной прокуратурой. Его обвиняют в выдаче преимуществ Банку торговли и развития и компании «Монгольская медь», а также в ухудшении экономической безопасности страны. Элбэгдорж пересек монгольскую границу 7 октября 2019 года и не вернулся снова. Вот почему АТГ обращается к Интерполу, чтобы определить местонахождение Ц. Элбэгдоржа», - рассказывает комиссар и старший сотрудник по связям с общественностью АТГ Т.Баярхуу.



Напомним, в июле 2010 года в Улан-Удэ президент Монголии Цахиагийн Элбэгдорж принял участие в работе IV Генеральной сессии Конвента монголов мира (Элбэгдорж является почетным президентом этой международной неправительственной организации), а также в открытии Монгольского информационно-культурного центра. А 16 июля Цахиагийн Элбэгдорж погрузился в Байкал на глубину 437 метров в глубоководном обитаемом аппарате «Мир-1». Ему вручено удостоверение гидронавта и сертификат о погружении в Байкал. Он стал первым главой зарубежного государства, который покорил глубины озера-моря.



«Я чувствовал себя космонавтом в голубой воде Байкала и восхищался успехами своих российских друзей», - заявил журналистам Элбэгдорж.



«Слово «Байкал» в одном из переводов с монгольского языка означает - природа. Мы рады, что главный приток Байкала - река Селенга берет начало в горах Монголии, и готовы беречь эту реку как номады - кочевники, тесно связанные с природой», - отметил тогда экс-глава Монголии.



«Мы понимаем свою ответственность за сбережение 20 проц мировых запасов пресной воды, хранящейся в Байкале», - сказал Элбэгдорж.



«Я много раз приезжал в Бурятию и на Байкал, путешествуя по Транссибирской магистрали, сегодня я счастлив, что 4-я Генеральная сессия Конвента монголов мира, проходящая в Бурятии, дала мне возможность лично побывать здесь», - подчеркнул Элбэгдорж.



Он успешно совершил двухчасовое погружение в Байкал на глубоководном обитаемом аппарате «Мир- 1». В экипаже с президентом находились пилот аппарата, руководитель научной экспедиции «Миры» на Байкале» Анатолий Сагалевич и руководитель группы компании «Метрополь» Михаил Слипенчук.



Цахиагийн Элбэгдорж одержал победу на президентских выборах в Монголии 24 мая 2009 года, как кандидат от Демократической партии. На второй срок переизбран 26 июня 2013 года. Он родился 30 марта 1963 года в сомоне Зэрэг Кобдоского аймака. После окончания средней школы в городе Эрдэнэт работал рабочим ремонтной бригады, затем машинистом на горно-обогатительном комбинате «Эрдэнэт», откуда и был призван на действительную военную службу в строительные войска (1982).





Получил высшее образование в Львовском военно-политическом училище, где учился в 1983-1988 гг. по специальности «Военная журналистика». В 2000 году продолжил учебу в США, 2002 году получил степень магистра по государственному управлению в Школе управления им. Дж.Ф. Кеннеди при Гарвардском университете (США). По окончании львовского училища (до 1990 г.) работал корреспондентом армейской газеты «Улан Од» («Красная звезда»), возглавлял военное литературное объединение, был главным редактором газеты «Ардчилал» («Демократия»).



С 1991 года - главный координатор Монгольского демократического союза, учрежденного в 1990 году и провозгласившего в качестве стратегической задачи создание демократического государства. В 1996-1998 гг.- председатель Монгольской национальной демократической партии /МНДП/, основополагающими принципами деятельности которой были названы «уважение свободы и прав человека, утверждение демократических форм управления». Одновременно возглавлял партийную коалицию «Демократический союз».



В 2006-2008 гг. - председатель Демократической партии Монголии, образованной в 2000 году путем слияния МНДП с другими партиями. В 1990 году, после первых многопартийных выборов в Монголии, становится членом Малого государственного хурала (существовал в 1990-1992 гг.); в 1992-1994, 1996-2000 гг. и с 2004 - депутат Великого государственного хурала (ВГХ); с июля 1996 года до апреля 1998 года - заместитель председателя ВГХ.



Возглавлял государственную комиссию по делам реабилитации жертв политических репрессий. С 23 апреля 1998 года до 9 декабря 1998 года, с 20 августа 2004 года по 13 января 2006 года - премьер-министр Монголии.



Женат, имеет детей. Владеет английским и русским языками.



Фото: mongolyin-tsakhiagiin-elbegdorj.org Антикоррупционная служба Монголии (АТГ -Авилгатай Тэмцэх Газар) обратилась в Интерпол, чтобы определить местоположение экс-президента Монголии Цахиагийна Элбэгдоржа. Он проходит в качестве обвиняемого по уголовному делу с Банком торговли и развития, сообщает Central Asia (MNG) «Элбэгдорж, экс-президент Монголии, привлечен к уголовной ответственности 30 января 2020 года столичной прокуратурой. Его обвиняют в выдаче преимуществ Банку торговли и развития и компании «Монгольская медь», а также в ухудшении экономической безопасности страны. Элбэгдорж пересек монгольскую границу 7 октября 2019 года и не вернулся снова. Вот почему АТГ обращается к Интерполу, чтобы определить местонахождение Ц. Элбэгдоржа», - рассказывает комиссар и старший сотрудник по связям с общественностью АТГ Т.Баярхуу.Напомним, в июле 2010 года в Улан-Удэ президент Монголии Цахиагийн Элбэгдорж принял участие в работе IV Генеральной сессии Конвента монголов мира (Элбэгдорж является почетным президентом этой международной неправительственной организации), а также в открытии Монгольского информационно-культурного центра. А 16 июля Цахиагийн Элбэгдорж погрузился в Байкал на глубину 437 метров в глубоководном обитаемом аппарате «Мир-1». Ему вручено удостоверение гидронавта и сертификат о погружении в Байкал. Он стал первым главой зарубежного государства, который покорил глубины озера-моря.«Я чувствовал себя космонавтом в голубой воде Байкала и восхищался успехами своих российских друзей», - заявил журналистам Элбэгдорж.«Слово «Байкал» в одном из переводов с монгольского языка означает - природа. Мы рады, что главный приток Байкала - река Селенга берет начало в горах Монголии, и готовы беречь эту реку как номады - кочевники, тесно связанные с природой», - отметил тогда экс-глава Монголии.«Мы понимаем свою ответственность за сбережение 20 проц мировых запасов пресной воды, хранящейся в Байкале», - сказал Элбэгдорж.«Я много раз приезжал в Бурятию и на Байкал, путешествуя по Транссибирской магистрали, сегодня я счастлив, что 4-я Генеральная сессия Конвента монголов мира, проходящая в Бурятии, дала мне возможность лично побывать здесь», - подчеркнул Элбэгдорж.Он успешно совершил двухчасовое погружение в Байкал на глубоководном обитаемом аппарате «Мир- 1». В экипаже с президентом находились пилот аппарата, руководитель научной экспедиции «Миры» на Байкале» Анатолий Сагалевич и руководитель группы компании «Метрополь» Михаил Слипенчук.одержал победу на президентских выборах в Монголии 24 мая 2009 года, как кандидат от Демократической партии. На второй срок переизбран 26 июня 2013 года. Он родился 30 марта 1963 года в сомоне Зэрэг Кобдоского аймака. После окончания средней школы в городе Эрдэнэт работал рабочим ремонтной бригады, затем машинистом на горно-обогатительном комбинате «Эрдэнэт», откуда и был призван на действительную военную службу в строительные войска (1982).Получил высшее образование в Львовском военно-политическом училище, где учился в 1983-1988 гг. по специальности «Военная журналистика». В 2000 году продолжил учебу в США, 2002 году получил степень магистра по государственному управлению в Школе управления им. Дж.Ф. Кеннеди при Гарвардском университете (США). По окончании львовского училища (до 1990 г.) работал корреспондентом армейской газеты «Улан Од» («Красная звезда»), возглавлял военное литературное объединение, был главным редактором газеты «Ардчилал» («Демократия»).С 1991 года - главный координатор Монгольского демократического союза, учрежденного в 1990 году и провозгласившего в качестве стратегической задачи создание демократического государства. В 1996-1998 гг.- председатель Монгольской национальной демократической партии /МНДП/, основополагающими принципами деятельности которой были названы «уважение свободы и прав человека, утверждение демократических форм управления». Одновременно возглавлял партийную коалицию «Демократический союз».В 2006-2008 гг. - председатель Демократической партии Монголии, образованной в 2000 году путем слияния МНДП с другими партиями. В 1990 году, после первых многопартийных выборов в Монголии, становится членом Малого государственного хурала (существовал в 1990-1992 гг.); в 1992-1994, 1996-2000 гг. и с 2004 - депутат Великого государственного хурала (ВГХ); с июля 1996 года до апреля 1998 года - заместитель председателя ВГХ.Возглавлял государственную комиссию по делам реабилитации жертв политических репрессий. С 23 апреля 1998 года до 9 декабря 1998 года, с 20 августа 2004 года по 13 января 2006 года - премьер-министр Монголии.Женат, имеет детей. Владеет английским и русским языками.Фото: mongolyin-tsakhiagiin-elbegdorj.org