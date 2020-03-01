Монголия приостановила полеты до Иркутска и Улан-Удэ

1 марта Государственная комиссия по ЧС Монголии провела совещание для обсуждения мер предосторожности против нового коронавируса, сообщает информационное агентство МОНЦАМЭ
. На встрече, в том числе, было принято решение приостановить полеты по маршрутам Улан-Батор - Иркутск - Улан-Батор и Улан-Батор - Улан-Удэ - Улан-Батор со 2 по 11 марта.
Кроме того, монголы отменили приостановку движения между Улан-Батором и 21 аймаком. Направили на службу более 130 сотрудников служб неотложной, специализированной инспекции и здравоохранения, в том числе медицинские бригады Национального центра по вопросам коммуникации. Заболевания отмечены в семи точках входа и выхода Улан-Батора.
По оценкам, после снятия запретов более 40 тысяч граждан на 14 тысячах автомобилей вернутся в столицу, и Комиссия планирует создавать местные пункты первой помощи каждые 50 км вдоль государственных автомагистралей для предотвращения возможных аварий.
Также было решено экспортировать уголь в герметичных контейнерах. В качестве меры предосторожности решено увеличить общее количество коек в карантинных учреждениях на 250. Также принято решение запретить въезд иностранным гражданам, прибывающим из Южной Кореи, Японии, Италии и Ирана. Разрешить монголам возвращаться из Южной Кореи и Японии только через пограничные контрольно-пропускные пункты Буюнт-Ухаа, Сухбаатар и Алтанбулаг. И посадить монголов из вышеупомянутых четырех стран на 14-дневный карантин по прибытии.
Напомним, Президент Монголии Халтмаагийн Баттулга, вернувшийся в Улан-Батор 27 февраля из КНР после своего однодневного визита в эту страну, изолирован на 14-дневный карантин. Согласно правилам и порядкам комплексных мероприятий по предотвращению проникновения коронавируса в страну, у главы государства и официальных лиц, сопровождавших его в ходе визита, взят тест на опасную инфекцию в столичном международном аэропорту Чингисхана. Все они отправлены в изоляцию на 14 дней в специальные учреждения. Подробнее...
Фото: pixabay.com
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