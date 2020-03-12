В Улан-Удэ нашли ловца бродячих собак

В Улан-Удэ завершились торги на определение подрядной организации по отлову собак. Заявки подали две организации. По итогам проведённого электронного аукциона торги выиграло ООО «МИК», сообщили в пресс-службе мэрии.
По условиям техзадания организация до конца 2020 года должна обеспечить отлов, содержание, лечение и вакцинацию 2395 собак. Сумма контракта составляет 8,4 млн рублей.
Напомним, первые в этом году торги на отлов бродячих животных проводились в феврале
. На аукцион поступила лишь одна заявка от ООО «Жада». Она была оформлена с нарушениями, что автоматически аннулировало результаты аукциона. Тогда стартовая стоимость торгов составляла 18,8 млн рублей. За эти деньги подрядчик должен в течение года отловить 4790 бродячих собак.
«Чтобы привлечь к аукциону большее количество участников, Комитет городского хозяйства принял решение снизить требования по условиям участия в торгах и обеспечению гарантий контракта», прокомментировали в мэрии города.
Фото: «Номер один»
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