В Улан-Удэ нашли ловца бродячих собак

Компания «МИК» до конца года отловит 2,4 тысячи животных





В Улан-Удэ завершились торги на определение подрядной организации по отлову собак. Заявки подали две организации. По итогам проведённого электронного аукциона торги выиграло ООО «МИК», сообщили в пресс-службе мэрии.