В Улан-Удэ установят памятник труженикам тыла и детям войны

Его откроют 9 мая, работы по изготовлению монумента уже начались



В Улан-Удэ к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне в верхней части площади Славы установят памятник труженикам тыла и детям войны. Работы по изготовлению памятника начались, сообщили в Комитете по архитектуре и градостроительству администрации столицы Бурятии.



Мемориал будет состоять из четырех бронзовых фигур. Это - мужчина и мальчик, изготавливающие винт самолета, и женщина с девочкой, которая держит сноп ржи. Все они олицетворяют стойкость, мужество и самоотверженность. Поддерживает скульптурную композицию бронзовая стела, в основании которой изображен элемент герба Бурятской АССР, а венчает ее знамя Победы.



Стела состоит из предметов, производящихся в тылу для нужд фронта, на стеле также будут прикреплены таблички с информацией о работе тыла.



«Вся скульптурная композиция будет установлена на постаменте из гранита, что добавит композиции монументальности. При работе над памятником авторы учли прилегающий ландшафт, поэтому памятник органично впишется в окружающее пространство, организуя его вокруг себя», - пояснили в комитете.



Добавим, благоустройство территории площади Славы, в том числе постамента памятника, уже выполнены в 2019 году в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».



Комитет по управлению имуществом администрации Улан-Удэ заключил муниципальный контракт на закупку мемориала «Труженикам тыла и детям войны» с авторами проекта. Сумма контракта составляет более 10,8 млн рублей. Установка памятника планируется ко Дню Победы – 9 мая 2020 года.



Решение об установке памятника труженикам тыла и детям войны было принято республиканским оргкомитетом по подготовке и проведению празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Комитет по архитектуре и градостроительству администрации Улан-Удэ проводил открытый творческий конкурс на лучшее эскизное решение проекта памятника. На конкурс поступило пять заявок участников и конкурсных работ. По итогам конкурса первое место присуждено проекту, автором которого является Алексей Чебоненко из «Студии военных художников имени М.Б. Грекова» (Москва), второе место - проекту Баира Сундупова (Улан-Удэ), третье место - Антону Тырышкину (Красноярск).



Фото: ulan-ude-info.ru



