В Бурятии курортные ванны превратили в болото лес

Загрязнение почвы на Байкальской природной территории обошлось предпринимателю в 55 тысяч рублей



В Северо-Байкальском районе Бурятии судебные приставы взыскали с индивидуального предпринимателя 55 тыс рублей ущерба, причиненного загрязнением почвы химическими веществами, сообщили в республиканском управлении ФССП.



С таким иском в суд обратился природоохранный прокурор после проверки исполнения природоохранного законодательства в местности Гоуджекит, расположенной в Центральной экологической зоне Байкальской природной территории.



Проверкой надзорных органов выявлены нарушения при эксплуатации индивидуальным предпринимателем гостинично-ванного корпуса на термальном источнике. А именно, из ванных комнат проходила труба, ведущая по периметру территории земельного участка до лесного массива.



В результате выброса через трубу неочищенных сточных вод на лесном участке произошло заболачивание и загрязнение почвы неочищенными стоками, а также повреждение растущих деревьев и кустарников. В отобранных пробах земли было выявлено превышение содержания таких химических веществ, как нефтепродукты, сульфаты и хлориды.



Ущерб, причиненный окружающей среде, оценен в 55 тыс рублей. Суд исковые требования природоохранного прокурора удовлетворил в полном объеме, исполнительный документ направил для исполнения в службу судебных приставов.



В целях взыскания задолженности судебные приставы обратили взыскание на расчетные счета должника. Благодаря принятым мерам задолженность по исполнительному производству взыскана в полном объеме вместе с суммой исполнительского сбора.



Фото: «Номер один»

