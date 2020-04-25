В Забайкалье зараженного коронавирусом может ждать уголовное дело

Мужчина добирался до Сахалина через Иркутск, где сбежал из-под ограничений



В Могочинском районе Забайкалья госпитализирован мужчина, прибывший в регион из Иркутской области и пытавшийся добраться до Сахалина, сообщили в пресс-службе краевого правительства.



Все началось с того, что в Иркутскую область из Москвы самолетом прибыл мужчина и был помещен под наблюдение. Кроме того, у него был взят анализ на наличие новой коронавирусной инфекции. Однако, мужчина, не соблюдая режим самоизоляции и нарушая тем самым предписание главного санитарного врача, выехал поездом в Забайкальский край, чтобы затем попасть на Сахалин. В Иркутске анализ показал положительный результат, о чем в рамках межведомственного взаимодействия были уведомлены власти Забайкалья.



Местонахождение зараженного нарушителя установлено правоохранительными органами, мужчина в настоящее время госпитализирован, устанавливается круг контактных лиц.



Сотрудники полиции проводят проверку по признакам преступления, предусмотренного частью статьи 236 УК РФ «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил». Санкцией этой статьи

предусмотрено лишение свободы вплоть до двух лет.



Сейчас в Забайкалье выявлено 90 лабораторно подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции, 14 человек уже выписаны из стаицонара.



Фото пресс-служба правительства Забайкальского края

