В Бурятии рассчитывают поэтапно открывать турсезон с 29 мая

На первом этапе коллективные средства размещения откроются для жителей республики



При благоприятной эпидемиологической ситуации и ее контролируемости возможно говорить о конкретной дате открытия туристического сезона в Бурятии с 29 мая. Об этом заявил глава республики Алексей Цыденов на совещании по открытию турсезона.



По его словам, открытие сезона должно обуславливаться соблюдением всех норм санитарно-эпидемиологического режима для всех участников туристического рынка. Сезон будет открываться в несколько этапов, чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции на территории региона. На первом этапе коллективные средства размещения откроются для жителей Бурятии, сообщили в пресс-службе правительства республики.



Глава Бурятии дал ряд поручений ведомствам. В том числе региональным министерствам здравоохранения и туризма, а также - Роспотребнадзору. Они должны проработать вопрос о въезде жителей Иркутска и Читы в Бурятию с целью отдыха. Кроме того, минтуризма поручено проработать совместно с бизнесом со страховыми компаниями возможность создания нового страхового продукта - страхования туриста, включая случаи заболевания кого-либо из его окружения с выплатой расходов на период проживания в период карантина.



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