Монголия направит в РФ мясную помощь на $1 миллион

Мясо и мясопродукты будут поставлены в Иркутскую область и в Бурятию









По данным агентства, мясо и мясопродукты будут поставлены в Иркутскую область и в Бурятию.



«Мы надеемся, что безвозмездная помощь со стороны Монголии внесет свой вклад в борьбу России с распространением коронавируса», - приводит Синьхуа слова спикера парламента Монголии.



В марте Роспотребнадзор сообщал, что Россия направила Монголии тест- системы для выявления коронавируса.



Кабмин Монголии на своем заседании 20 мая уже принял решение о доставке мясной помощи России на сумму $1 млн, заявил министр иностранных дел Дамдины Цогтбаатар, уточняет



«Наша страна поддерживает всестороннее стратегическое партнерство со своими двумя соседями и придерживается концепции внешней политики для развития отношений с ними на одном уровне. В этом контексте должна проводиться политика равного обращения. Вот почему правительство решило пожертвовать помощь на сумму $1 млн в это время, когда ситуация в России ухудшилась. С другой стороны, говорят: «Друзья познаются в беде». Во всем мире можно преодолеть пандемию, помогая друг другу в эти трудные времена», - подчеркнул министр иностранных дел Монголии.



Правительство решило вопрос финансирования и организует доставку помощи, в ближайшее время решив вопрос о приготовлении мяса и логистике.



Напомним, ранее президент Монголии Халтмаагийн Баттулга посетил Китай во время тяжелого периода вспышки COVID-19 и подарил 30 тысяч овец.



Фото: egov-buryatia.ru



Монголия направит в Россию мясо и мясопродукты на общую сумму 1 миллион долларов в качестве гуманитарной помощи в борьбе с коронавирусом. Как сообщает сегодня ТАСС со ссылкой на агентство Синьхуа , об этом заявил спикер Великого государственного хурала (парламента) Монголии Гомбожавын Занданшатар в ходе встречи с послом РФ в Монголии Искандером Азизовым.По данным агентства, мясо и мясопродукты будут поставлены в Иркутскую область и в Бурятию.«Мы надеемся, что безвозмездная помощь со стороны Монголии внесет свой вклад в борьбу России с распространением коронавируса», - приводит Синьхуа слова спикера парламента Монголии.В марте Роспотребнадзор сообщал, что Россия направила Монголии тест- системы для выявления коронавируса.Кабмин Монголии на своем заседании 20 мая уже принял решение о доставке мясной помощи России на сумму $1 млн, заявил министр иностранных дел Дамдины Цогтбаатар, уточняет CentralAsia «Наша страна поддерживает всестороннее стратегическое партнерство со своими двумя соседями и придерживается концепции внешней политики для развития отношений с ними на одном уровне. В этом контексте должна проводиться политика равного обращения. Вот почему правительство решило пожертвовать помощь на сумму $1 млн в это время, когда ситуация в России ухудшилась. С другой стороны, говорят: «Друзья познаются в беде». Во всем мире можно преодолеть пандемию, помогая друг другу в эти трудные времена», - подчеркнул министр иностранных дел Монголии.Правительство решило вопрос финансирования и организует доставку помощи, в ближайшее время решив вопрос о приготовлении мяса и логистике.Напомним, ранее президент Монголии Халтмаагийн Баттулга посетил Китай во время тяжелого периода вспышки COVID-19 и подарил 30 тысяч овец.Фото: egov-buryatia.ru