Монголия направит в РФ мясную помощь на $1 миллион

Мясо и мясопродукты будут поставлены в Иркутскую область и в Бурятию
Монголия направит в Россию мясо и мясопродукты на общую сумму 1 миллион долларов в качестве гуманитарной помощи в борьбе с коронавирусом. Как сообщает сегодня ТАСС со ссылкой на агентство Синьхуа, об этом заявил спикер Великого государственного хурала (парламента) Монголии Гомбожавын Занданшатар в ходе встречи с послом РФ в Монголии Искандером Азизовым.
По данным агентства, мясо и мясопродукты будут поставлены в Иркутскую область и в Бурятию.
«Мы надеемся, что безвозмездная помощь со стороны Монголии внесет свой вклад в борьбу России с распространением коронавируса», - приводит Синьхуа слова спикера парламента Монголии.
В марте Роспотребнадзор сообщал, что Россия направила Монголии тест- системы для выявления коронавируса.
Кабмин Монголии на своем заседании 20 мая уже принял решение о доставке мясной помощи России на сумму $1 млн, заявил министр иностранных дел Дамдины Цогтбаатар, уточняет CentralAsia.
«Наша страна поддерживает всестороннее стратегическое партнерство со своими двумя соседями и придерживается концепции внешней политики для развития отношений с ними на одном уровне. В этом контексте должна проводиться политика равного обращения. Вот почему правительство решило пожертвовать помощь на сумму $1 млн в это время, когда ситуация в России ухудшилась. С другой стороны, говорят: «Друзья познаются в беде». Во всем мире можно преодолеть пандемию, помогая друг другу в эти трудные времена», - подчеркнул министр иностранных дел Монголии.
Правительство решило вопрос финансирования и организует доставку помощи, в ближайшее время решив вопрос о приготовлении мяса и логистике.
Напомним, ранее президент Монголии Халтмаагийн Баттулга посетил Китай во время тяжелого периода вспышки COVID-19 и подарил 30 тысяч овец.
Фото: egov-buryatia.ru
По данным агентства, мясо и мясопродукты будут поставлены в Иркутскую область и в Бурятию.
«Мы надеемся, что безвозмездная помощь со стороны Монголии внесет свой вклад в борьбу России с распространением коронавируса», - приводит Синьхуа слова спикера парламента Монголии.
В марте Роспотребнадзор сообщал, что Россия направила Монголии тест- системы для выявления коронавируса.
Кабмин Монголии на своем заседании 20 мая уже принял решение о доставке мясной помощи России на сумму $1 млн, заявил министр иностранных дел Дамдины Цогтбаатар, уточняет CentralAsia.
«Наша страна поддерживает всестороннее стратегическое партнерство со своими двумя соседями и придерживается концепции внешней политики для развития отношений с ними на одном уровне. В этом контексте должна проводиться политика равного обращения. Вот почему правительство решило пожертвовать помощь на сумму $1 млн в это время, когда ситуация в России ухудшилась. С другой стороны, говорят: «Друзья познаются в беде». Во всем мире можно преодолеть пандемию, помогая друг другу в эти трудные времена», - подчеркнул министр иностранных дел Монголии.
Правительство решило вопрос финансирования и организует доставку помощи, в ближайшее время решив вопрос о приготовлении мяса и логистике.
Напомним, ранее президент Монголии Халтмаагийн Баттулга посетил Китай во время тяжелого периода вспышки COVID-19 и подарил 30 тысяч овец.
Фото: egov-buryatia.ru
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