В Бурятии переселенцы возмущены квартирами в новостройках

Минстрой то и дело сообщает, как ликвидируется аварийное жилье: работа идет, люди переезжают



Бюджетные деньги на строительстве действительно в республике осваивать любят. Однако реальность, стоящая за красивыми цифрами, не всегда привлекательна.



Безрадостное жилье



В 2017 году в жизни десятков новоуоянцев-«аварийщиков» прошло счастливое событие - для них построили новое жилье. Увы, радости не вышло. Квартиры шокировали новоселов сомнительным качеством.



- Качество жилья ужасное. Я живу в доме по ул. Подбельского, 9. Так же плохо по ул. Подбельского, 10 и 11. Все три дома построены по программе переселения из ветхого, аварийного жилья с огромными нарушениями, - негодовала в разговоре с нашим изданием Антонина Перфильева, одна из переселенцев.



В трех домах - 88 квартир, в них проживает сотни переселенцев. Настоящий шок жители испытали, когда в комнатах с подвесных потолков на пол, на вещи начала литься вода. В видеоролике показано, как люди поступают - поднявшись к потолку, сливают воду в ведро через отверстие. Это отверстие предназначено не для слива, через него проходит электропроводка, на которой висит патрон с лампочкой. Зрелище не для слабонервных, но если не сливать, то ее может накопиться слишком много и вода прорвется сама.



Недавно доведенные до отчаяния люди записали шокирующий видеоролик о своем жилье и разместили на ютьюбе, так как обращения в разные инстанции ничем не помогли.



- У нас верхний этаж. То, что сняли на видео, не вся вода, накопившаяся тогда за сутки. Мы еще в течение дня не раз сливали. И так в каждой комнате. Идет дождь – топит. Из-за сырости боимся появления плесени. Я уже устала - бежит все три года, - рассказала «Номер один» Антонина Перфильева, комментируя видео.



В подъездах тоже регулярно вода. Каким-то чудом пока не попадает внутрь подъездных электрощитков - бежит поверх них. «Горячий» стояк люди перекрыли. Ведь если в подвале открыть вентиль горячего водоснабжения, то в квартирах из кранов холодной воды пойдет… горячая, видимо, строители неправильно сделали разводку труб.



По словам переселенцев, когда они обращаются в райадминистрацию, у муниципальных чиновников один ответ: «Денег на вас нет. Ждите. Мы вас понимаем». Граждане, наоборот, не понимают, как вышло, что по их домам успешно подписаны акты приемки и объекты введены в эксплуатацию.

«Кто подписывал акты приемки? У нас нет на руках копий, и мы не знаем, чьи подписи стоят. Почему администрация района приняла такие дома на баланс?» - задаются резонным вопросом жители.



Четыре года страданий



Переселенцы считают, что к строительству подошли формально и равнодушно. К примеру, дома даже не подключены к централизованной системе канализации.



«Хотя централизованная система водоотведения проходит буквально в двадцати метрах от нашего дома. Нам говорят, что в смете не было предусмотрено», - рассказали переселенцы.



Они жалуются, что выгребная яма является источником запахов, такой же запах фекалий и канализационных вод в подвале, где протекает пластмассовая канализационная труба. Сантехник, осматривавший ее, сообщил, что строители неправильно смонтировали. Из-за этого в местах соединения участков трубы появляются щели, куда просачиваются канализационные сливы.



- Запах ужасный. Жители там сами все убирают. Управляющей компании на доме нет, дом сам по себе. Когда засоры, вызываем сантехника за свои деньги, - жалуется Антонина Перфильева.



Глава района, по словам жильцов, в их домах не появляется. Тем временем переселенцы опасаются приватизировать новое жилье.



- Собственников, может быть, человек десять. Люди боятся, что после приватизации большие проблемы дома станут навсегда их проблемами. Пока предпочитают быть квартиросъемщиками муниципального жилья. Раньше договоры соцнайма были с райадминистрацией на бесплатной основе. Сейчас переделывают на поселение, и найм будет платным. У меня договор найма с районом, я его не меняла, но местные власти сказали, что подадут на меня в суд. Видимо, дома переданы на их баланс, - отметила наша собеседница.



Каждую зиму под кровлей намерзают массивы льда, сосулек. После их таяния вода также идет вниз, в квартиры. Жители регулярно фотографируют «ледники». Звукоизоляция такая, что в одной квартире слышен каждый звук из соседней. Подъездные двери сломались буквально через год, жильцам пришлось варить новые петли за свой счет. Но на коллективные жалобы от трех домов, даже с фотографиями, идут отписки.



- Во входных дверях квартир – прессованный картон. Пальцем можно расковырять, можно взять рукой и спокойно отогнуть, - констатирует Антонина Перфильева. Она жалуется, что после обнародования видео на ютьюбе чиновники начали звонить ей и высказывать недовольство тем, что она «выносит сор из избы», вместо того чтобы решать вопросы.



К активности людей подталкивает еще один фактор. Время неумолимо уходит, и вместе с ним уходит гарантийный срок на жилье. Насколько известно жильцам, на ряд работ гарантия уже истекла.



Жильцы нацелены на экспертизу



Переселенцы намерены искать эксперта, проводить обследование и добиваться справедливости. Акт обследования, выданный лицензированным специалистом, будет обладать юридической силой и станет основой для дальнейших действий. Выходит так, что сейчас так называемые новые дома впору тоже признавать аварийными.



«В домах живут в основном пенсионеры, у которых нет денег, чтобы купить новое жилье или ремонтировать нынешние дома», - возмущаются жители.



После коллективных жалоб осенью прошлого года к переселенцам приехала

комиссия. «Они сказали, что со временем исправят дефекты, замажут трещины, пол покроют плиткой… Но надо ждать», - жалуются люди.



В ноябре прошлого года пришла какая-то бригада, и в доме, где живет Антонина Перфильева, положили плитку, но лишь на первом этаже. Кое-где на радиаторы поставили краны. Тем работы и ограничились.



- Я спросила, сколько лет ждать остальное? Пять? Десять? В ответ одно и то же – нет финансирования, - описывает мытарства местная жительница.



Стены в ее квартире прочерчены тревожными трещинами. Они уже разорвали обои.



- Когда мы заехали в 2017 году, трещины были маленькие, тоненькие, посреди стены. Сейчас разрослись и проходят от потолка до пола, а также расходятся вширь. Мы не знаем, может быть, однажды отойдет и рухнет стена дома. В подъезде есть вертикальные трещины и горизонтальные уже пошли. Такое впечатление, что экономили на всем… У людей пластиковые окна замерзают. У некоторых окна треснули, - описывает качество квартир жительница Нового Уояна.



Когда она сказала чиновникам, что скоро будет видеть в щели соседей, те, не то в шутку, не то серьезно, ответили, что соседей в щелях она не увидит, так как там есть еще какое-то перекрытие. Другим жителям чиновники заявили о том, что они не имеют права критиковать качество постройки без строительного образования. Переселенцы уже не понимают, издеваются чиновники или говорят серьезно.



Ситуацию усугубляет близость железной дороги. Проходит товарняк - дома трясутся. В первый раз переселенцы думали, что это землетрясение, выбежали на улицу. Народ гадает, по всем ли правилам сделан фундамент? Не нарушены ли нормы по удаленности от трассы БАМа?



Конфликт продолжится



- Все, что происходит, это только в одной квартире, - заявил нашему изданию Эдуард Арлаускас, председатель комитета по управлению муниципальным хозяйством Северо-Байкальского района. – Это не во всем доме.



По его словам, три дома по улице Подбельского на момент приемки нареканий не имели, а райадминистрация мониторит ситуацию.



- Все факты, что выявляются, устраняем. Поверьте, если бы раньше была жалоба, ее взяли бы «на карандаш», - утверждает чиновник.



Эдуард Арлаускас отметил, что подрядчик, строивший дома, обанкротился и ничего предъявить строителям невозможно. Расходы на устранение недочетов ложатся на муниципальный бюджет. - Сразу перестроить весь дом возможности нет. Выявляем самые проблемные участки и стараемся устранять. Выбоины в коридоре или трещины не влияют на проживание. То, что с потолка бежит, как показано в видео, это не от дождя. После дождей ничего не протекает. Возможно, забилась система воздуховодов. Поэтому появляется наледь, тает, протекает в квартиру, - высказал представитель района свою точку зрения, не совпадающую с мнением граждан.



Он пообещал, что по фактам из видео еще раз проведут обследование.



- Мы сейчас рассматриваем перестройку системы воздуховодов. Это огромная работа, дом большой. Посмотрим, что еще по дому необходимо, составим смету, - сказал чиновник.



Трещины г-н Арлаускас объяснил усадкой, движением дома.



- Время от времени по блокам, из которых сложены стены, пробегают трещины, - сказал он. - Мы их заделываем. По канализации программа не предусматривала средств на подключение к централизованной системе. - На это требовалось около 15 млн рублей, но уже из районного бюджета. Таких средств не было, - объяснил Эдуард Арлаускас нелепую ситуацию.



Судя по всему, из-за противоречий в позициях людей и власти конфликт будет усиливаться. Люди накапливают фото- и видеоматериалы о состоянии дома.



Отметим, что жилищный вопрос в Бурятии давно погряз в скандалах. Чего только стоила история с жильем для сирот, аварийный дом в Тарбагатае, где жительница Виктория Гордеева ведет борьбу за права жильцов, и многие другие проблемные дома.









Петр Санжиев, «Номер один».