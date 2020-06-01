В Улан-Удэ высадили 120 деревьев-«крупномеров»

Ждать, когда они станут большими, не придется благодаря специальной технологии



Еще 30 деревьев-крупномеров до 2,5 метра высотой украсят магистральные улицы Советского района Улан-Удэ. Работы по высадке деревьев-крупномеров идут в рамках муниципальной программы «Зеленый город», сообщили в администрации столицы Бурятии.



Взрослые деревья сосны, березы, тополя, ели уже украсили парки имени Орешкова, Жанаева, магистральные улицы имени Блинова, Комарова, а также от поворота в 110-112-й микрорайоны до улицы Современная.



«Крупномеры» – взрослые деревья (от трех до пятнадцати метров в высоту), которые используют для посадок с хозяйственной и декоративной целью. Приживаемость таких деревьев высокая. Их высаживают сотрудники Городского лесничества агрегатом для пересадки деревьев на базе автомобиля КамАЗ. Это единственный специализированный автотранспорт такого рода в Бурятии. Он приобретен муниципалитетом несколько лет назад.



Со стартом программы «Зеленый город» объемы работы спецтехники увеличились. Работа агрегата сезонная: деревья можно пересаживать в определенный период, максимально благоприятный для приживаемости корневой системы. В частности, в мае-июне, сентябре-октябре.



«В этом году эта машина начала работать рано из-за теплой погоды. Мы пересадили уже 30 берез вдоль дороги в 110-112-й микрорайоны. Проведена активная работа в городских парках. В парке им. Жанаева высажено 22 сосны и 8 елей, в парке им. Орешкова – 30 сосен. Мы пересаживаем по 8-10 деревьев за смену. В основном березу, тополь, сосну, ели. После пересадки их сразу поливают, подстригают, приводят в красивый вид», – рассказывает директор «Городского лесничества» Алексей Коноваленков.



Агрегат забирает саженцы с мест, где их необходимо убрать: с просек линий электропередач, с противопожарных разрывов и т. д. Спецтехника позволяет выкапывать дерево целиком без повреждения корней, ствола, веток, перевозить с комом земли в новое место и производить посадку в заранее подготовленную яму. Это позволяет сохранить зеленые насаждения в любом возрасте и озеленять городские территории.



Фото: ulan-ude-info.ru

