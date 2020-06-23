Задачу ликвидации вреда от Джидакомбината возложили на Бурятию

Один из самых проблемных экологических объектов республики давно оброс скандалами и миллиардными затратами при нулевых результатах



В Бурятии на правительство республики возложены обязанности по выявлению, оценке и ликвидации объекта накопленного вреда окружающей среде, образовавшегося в результате прошлой экономической деятельности Джидинского вольфрамо-молибденового комбината. Бездействие органов власти признано незаконным. Такое решение по иску Восточно-Байкальского межрайонного природоохранного прокурора принял Советский районный суд Улан-Удэ, сообщили в пресс-службе надзорного органа.



Джидинский вольфрамо-молибденовый комбинат комбинат работал более шестидесяти лет и прекратил свою деятельность в связи с нерентабельностью производства в новых экономических условиях. При закрытии комбината не были соблюдены санитарные и экологические требования, предъявляемые к предприятиям при консервации и ликвидации. Горные работы были прекращены, но горные выработки не ликвидированы.



Не проведена рекультивация нарушенных земель, не решены вопросы прекращения сброса загрязненных шахтных вод в реки, не реализованы проектные решения по охране окружающей среды в районе города Закаменска и на прилегающих территориях и т.д. Все это привело к тому, что с прекращением деятельности комбината отрицательное воздействие его отходов на окружающую среду и население не только не уменьшилось, а значительно возросло.



Крупные и всесторонние исследования по этим проблемам проведены в 1991-2005 годах. В результате сделан однозначный вывод: экологическая обстановка в Закаменске и на прилегающей к нему территории классифицируется как экологическое бедствие, а по общей заболеваемости (по обращаемости) населения – как кризисная.



При этом органами исполнительной власти республики сведения, необходимые для включения объекта в государственный реестр объектов накопленного вреда окружающей среде, в министерство природных ресурсов и экологии РФ не передавались. Не обеспечивался комплексный подход к рассмотрению последствий деятельности комбината в качестве единого объекта накопленного вреда.



Заключенные государственные контракты на выполнение единичных некапитальных работ не повлекли восстановление состояния окружающей среды. Более того, заключенный в 2015 году министерством природных ресурсов Бурятии и ООО «Гидроспецстрой» государственный контракт на разработку проекта ликвидации негативных последствий до настоящего времени не исполнен. Меры по понуждению к исполнению контракта не приняты. Контракт не расторгнут.



Самоустранение органов исполнительной власти от исполнения возложенных полномочий повлекло возврат в федеральный бюджет субсидии в размере более 14 миллионов рублей, предоставленной в 2014 году в рамках федеральной целевой программы об охране озера Байкал.



На текущий год финансирование федерального бюджета не предоставлено из-за отсутствия проекта ликвидации последствий деятельности комбината, который подлежал предоставлению в минприроды России до первого марта.



Бездействие органов государственной власти повлекло неэффективность расходования бюджетных средств и необходимость дополнительного финансирования мероприятий по устранению негативных последствий. Однако из-за того, что Джидакомбинат не включен в реестр объектов накопленного вреда, отсутствует возможность финансирования мероприятий в рамках национального проекта «Экология».



Решение суда не вступило в законную силу. Исполнение судебного акта находится на контроле прокурора, отметили в надзорном органе.



Напомним, скандалы вокруг ликвидации последствий работы Джидакомбината вспыхивают с завидной регулярностью.









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А



В 2013-2014 годах АО «Закаменск» также «сыпало» исками к Забайкальскому управлению Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору и к Росприроднадзору по Бурятии. Но по всем делам производство либо прекратили, либо акционерному обществу просто отказали.



В октябре 2015 года природоохранная прокуратура Бурятии оштрафовала предприятие на сумму более трех миллионов рублей. А работы по ликвидации техногенных отходов просто остановили, так как прокуратура настаивала на проведении экологической экспертизы. Все это не помешало АО «Закаменск» выиграть в 2016 году конкурс на ликвидацию последствий отрицательного воздействия добычи угля на окружающую среду Холбольджинского угольного разреза и терриконов бывшей шахты Гусиноозерская. Стартовая цена торгов составляла 1 миллиард 240 миллионов рублей. По информации «Номер один», 62,5% в АО «Закаменск» тогда принадлежало компании «Аделит Холдингс Лимитед» (Adelite Holdings Limited) с Виргинских островов.



Джидинский вольфрамо-молибденовый комбинат в Закаменском районе Бурятии был образован в 1934 году на базе Джидинского рудного узла, объединяющего Первомайское молибденовое месторождение и вольфрамовые месторождения Холтосон и Инкур. Комбинат располагался в 460 км от Улан-Удэ и в 230 км от железнодорожной станции Джида, стоящей на южной ветке Транссиба Улан-Удэ – Наушки.



Фото: baikalproc.ru В Бурятии на правительство республики возложены обязанности по выявлению, оценке и ликвидации объекта накопленного вреда окружающей среде, образовавшегося в результате прошлой экономической деятельности Джидинского вольфрамо-молибденового комбината. Бездействие органов власти признано незаконным. Такое решение по иску Восточно-Байкальского межрайонного природоохранного прокурора принял Советский районный суд Улан-Удэ, сообщили в пресс-службе надзорного органа.Джидинский вольфрамо-молибденовый комбинат комбинат работал более шестидесяти лет и прекратил свою деятельность в связи с нерентабельностью производства в новых экономических условиях. При закрытии комбината не были соблюдены санитарные и экологические требования, предъявляемые к предприятиям при консервации и ликвидации. Горные работы были прекращены, но горные выработки не ликвидированы.Не проведена рекультивация нарушенных земель, не решены вопросы прекращения сброса загрязненных шахтных вод в реки, не реализованы проектные решения по охране окружающей среды в районе города Закаменска и на прилегающих территориях и т.д. Все это привело к тому, что с прекращением деятельности комбината отрицательное воздействие его отходов на окружающую среду и население не только не уменьшилось, а значительно возросло.Крупные и всесторонние исследования по этим проблемам проведены в 1991-2005 годах. В результате сделан однозначный вывод: экологическая обстановка в Закаменске и на прилегающей к нему территории классифицируется как экологическое бедствие, а по общей заболеваемости (по обращаемости) населения – как кризисная.При этом органами исполнительной власти республики сведения, необходимые для включения объекта в государственный реестр объектов накопленного вреда окружающей среде, в министерство природных ресурсов и экологии РФ не передавались. Не обеспечивался комплексный подход к рассмотрению последствий деятельности комбината в качестве единого объекта накопленного вреда.Заключенные государственные контракты на выполнение единичных некапитальных работ не повлекли восстановление состояния окружающей среды. Более того, заключенный в 2015 году министерством природных ресурсов Бурятии и ООО «Гидроспецстрой» государственный контракт на разработку проекта ликвидации негативных последствий до настоящего времени не исполнен. Меры по понуждению к исполнению контракта не приняты. Контракт не расторгнут.Самоустранение органов исполнительной власти от исполнения возложенных полномочий повлекло возврат в федеральный бюджет субсидии в размере более 14 миллионов рублей, предоставленной в 2014 году в рамках федеральной целевой программы об охране озера Байкал.На текущий год финансирование федерального бюджета не предоставлено из-за отсутствия проекта ликвидации последствий деятельности комбината, который подлежал предоставлению в минприроды России до первого марта.Бездействие органов государственной власти повлекло неэффективность расходования бюджетных средств и необходимость дополнительного финансирования мероприятий по устранению негативных последствий. Однако из-за того, что Джидакомбинат не включен в реестр объектов накопленного вреда, отсутствует возможность финансирования мероприятий в рамках национального проекта «Экология».Решение суда не вступило в законную силу. Исполнение судебного акта находится на контроле прокурора, отметили в надзорном органе.Напомним, скандалы вокруг ликвидации последствий работы Джидакомбината вспыхивают с завидной регулярностью. Летом прошлого года Восточно-Байкальская межрайонная природоохранная прокуратура направила в Закаменский райсуд Бурятия иск об обязании собственника земельного участка провести мероприятия по обеспечению экологической безопасности при эксплуатации штольни «Западная» путем строительства локальных очистных сооружений. Так, по результатам проведенной проверки прокуратурой установлено, что в районе рудника Холтосон города Закаменск и производственных объектов бывшего Джидинского вольфрамо-молибденового комбината сточные (шахтные) воды из штольни «Западная» попадают в водный объект – реку Модонкуль. Содержание загрязняющих веществ превышает предельно-допустимые концентрации от 10 до 50 раз по кадмию, меди, мышьяку, вольфраму и другим. ранее ликвидацией экологических последствий деятельности Джидинского вольфрамо-молибденового комбината занималось АО «Закаменск». Всего с 2011 года на эти цели оно получило около 1,7 миллиарда бюджетных рублей. Заказчиком всех конкурсов также выступало минприроды Бурятии. Отметим, что АО «Закаменск» длительное время конфликтовало с налоговой службой. Кроме того, с 2013 года АО «Закаменск» регулярно судилось с Росприроднадзором и федеральными инспекциями, которые также с завидной регулярностью выставляли предприятию предписания о нарушении условий ликвидации отходов. Только в 2015 году представители акционерного общества подали 8 исков об отмене предписаний со стороны различных служб.В 2013-2014 годах АО «Закаменск» также «сыпало» исками к Забайкальскому управлению Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору и к Росприроднадзору по Бурятии. Но по всем делам производство либо прекратили, либо акционерному обществу просто отказали.В октябре 2015 года природоохранная прокуратура Бурятии оштрафовала предприятие на сумму более трех миллионов рублей. А работы по ликвидации техногенных отходов просто остановили, так как прокуратура настаивала на проведении экологической экспертизы. Все это не помешало АО «Закаменск» выиграть в 2016 году конкурс на ликвидацию последствий отрицательного воздействия добычи угля на окружающую среду Холбольджинского угольного разреза и терриконов бывшей шахты Гусиноозерская. Стартовая цена торгов составляла 1 миллиард 240 миллионов рублей. По информации «Номер один», 62,5% в АО «Закаменск» тогда принадлежало компании «Аделит Холдингс Лимитед» (Adelite Holdings Limited) с Виргинских островов.в Закаменском районе Бурятии был образован в 1934 году на базе Джидинского рудного узла, объединяющего Первомайское молибденовое месторождение и вольфрамовые месторождения Холтосон и Инкур. Комбинат располагался в 460 км от Улан-Удэ и в 230 км от железнодорожной станции Джида, стоящей на южной ветке Транссиба Улан-Удэ – Наушки.Фото: baikalproc.ru