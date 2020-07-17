17.07.2020
В Бурятии пока не планируют открывать бани, сауны и кинотеатры

В Бурятии пока не планируют открывать бани, сауны и кинотеатры

На летней оздоровительной кампании также поставили крест

В этом сезоне в Бурятии не будет проводиться летняя оздоровительная кампания для детей. Такое решение было принято 16 июля на оперативном штабе с учетом текущей ситуации, которую заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РБ Елена Кузьмина охарактеризовала как «нестабильную».

Также пока не планируется открывать бани, сауны, кинотеатры и всевозможные аттракционы.

- Там велики риски заражения из-за близкого контакта посетителей, - сказала Елена Кузьмина.

Фото: pixabay.com
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