Из-за дешевой «сельской» ипотеки Улан-Удэ окружили деревни

Она уже вызвала рост цен на жилье в пригороде столицы Бурятии





С этого года жители Бурятии могут получить до 5 млн рублей по ставке до 3% годовых на приобретение или строительство жилья в сельской местности. «Сельская» ипотека уже вызвала всплеск цен в пригороде Улан-Удэ.

С этого года жители Бурятии могут получить до 5 млн рублей по ставке 2,7% годовых на приобретение или строительство жилья в сельской местности. Воспользоваться льготными ипотечными займами для приобретения или строительства собственного жилья могут все жители республики жители. На сегодняшний день отобрано несколько банков для участия в программе льготной «сельской» ипотеки: АО «Россельхозбанк», ПАО «Сбербанк», ПАО «Дальневосточный банк».- Требования к заемщику – от 21 до 75 лет, постоянная регистрация в РФ, а дом или квартира должны приобретаться строго в сельской местности. Кредит выдается на покупку квартир в готовом или строящемся доме по договору купли-продажи или долевого участия, на строительство или его завершение жилого дома на земельном участке, находящемся в собственности, покупка дома с землей по договору купли-продажи или покупка земельного участка для строительства. Сумма кредита до 5 млн, - пояснили в Россельхозбанке.Общий объем финансирования этой программы из федерального бюджета в 2020 году составит 1 трлн рублей. По прогнозам Минсельхоза, это позволит улучшить жилищные условия более 5,5 тыс. человек. Такая субсидия дается семье раз в жизни. Срок кредитования — до 25 лет.По статистике, за первое полугодие 2020 года за получением льготного «сельского» ипотечного кредита обратилось более 83 тыс. граждан, из них более 9 тыс. граждан уже приобрело жилье в сельской местности с использованием льготного ипотечного кредита.В Бурятии сельская ипотека набирает обороты с начала года, но карты спутала пандемия.- Уже к июню кончились средства, выделенные федеральным бюджетом. Мы месяц сидели без «сельской» ипотеки, только сейчас ее вернули. По нашим расчетам, денег хватит на месяц. Кто за это время успеет купить по этой ипотеке дом - тому повезет, - поделилась менеджер агентства недвижимости Людмила.Семья Мухраевых перебралась в пригород Улан-Удэ в мае. Свой дом из Мухоршибири они перевезли в Нижнюю Иволгу. «Сельская» ипотека помогла им купить участок и провести воду в дом.- Работы в деревне особо нет. Да и детей хочется отдать в хорошую школу. Поэтому и перебрались, – рассказывает Марина Мухраева.Отметим, благодаря данной программе можно приобрести не только жилье, но и заняться благоустройством в рамках потребительского кредитования под 5%. Сюда входит электроснабжение, отопление, водоотведение, водоснабжение или ремонт домов. Максимальная сумма кредита составляет 300 тыс. рублей. Максимальный срок кредита – 60 месяцев. Программа подразумевает обязательную аккредитацию подрядчиков. Банк должен быть уверен, что благоустройство и жилое здание введут. Поэтому подрядчики должны иметь лицензию, работать не менее двух лет, не быть субъектами исполнительного производства, банкротства и так далее.- Единственный минус – это пробки. Если хочешь добраться в город к восьми часам, то надо проскакивать заторы на мосту до семи, - говорит Марина.После снятия ограничений в банки вновь выстроилась очередь из желающих перебраться поближе к городу. И здесь главный вопрос – куда именно.- Собираемся строить дом по ипотеке, обязательное условие – сельская местность (то есть юридически не город). А хочется поближе к городу, варианты, в принципе, понятны, - спрашивает совета в популярном паблике девушка Эржена.Среди требований к новому месту жительства близость к городу и трафик: «Чтоб движение несильное, но дороги более-менее, соседи хорошие, работящие, сам поселок нестарый, но уже более-менее заселенный. Ну и до трассы чтобы недалеко ехать. Посоветуйте, где участок взять лучше, вплоть до конкретного поселка или ДНТ».Из предложенных вариантов можно отметить дома в Иволгинском и Тарбагатайском районах - Спиртзаводская трасса, Вахмистрово, Поселье, Гурульба, Сотниково, Нурселение, Сужа.- Вахмистрово – лучший вариант. Левый Берег - болото, Спиртзаводская трасса - по доступности тяжеловато. Нижняя Иволга - новая школа, стадион, новый садик, рядом ДК, амбулатория, участковый, магазины, асфальт новый. Эрхирик - до Восточного минут семь, дороги - норма, никаких пробок. Живу в Поселье два года, вроде привыкла, есть новая школа, магазины, частные сады, амбулатория, речка, летом там народу полно, - в каждом варианте советчиков хватает как плюсов, так и минусов.Факт, что население Бурятии продолжает массово покидать солнечную республику, далеко не новый. Однако отсутствие работы и инфраструктуры в районах подстегнуло миграцию уже внутри республики – как нетрудно догадаться, едут все в Улан-Удэ и прилегающие районы. Это подтверждает и статистика. В первом квартале прирост населения отмечен по Иволгинскому (660 человек), Тарбагатайскому (111 человек) и Заиграевскому (69 человек) районам. В итоге население Улан-Удэнской агломерации, куда входят четыре прилегающих района, составило уже 583 тыс. человек.Андрей Шевченко, «Номер один»Фото: «Номер один»