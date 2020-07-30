«Улан-Удэстальмост» выполнил интересный заказ РЖД

Им стал мост-пролет модернизации Дальневосточной железной дороги



В цеха ООО «Улан-Удэстальмост» недавно пришла сцепка из трех грузовых железнодорожных платформ. Она предназначена для транспортировки к месту монтажа по-своему уникального пролетного строения. Это мост в виде единого пролета.



Пролетное строение уже погружено на сцепку, идет тщательное закрепление конструкции – путь неблизкий. Предприятие исполнило эту работу для нужд модернизации Дальневосточной железной дороги.



«Улан-Удэстальмост» пару лет назад многие «похоронили». Однако благодаря тому, что к сохранению предприятия подключился глава Бурятии и республиканское министерство промышленности, завод пережил те трудные годы, и сегодня действует, выдавая высококачественную, современную продукцию.



Длина блока пролетного строения моста составляет 34,2 метра. Вес - 62,2 тонны.



«Завод изготовил его в кратчайшие сроки - в течение одного месяца с момента поставки металла на завод. Сталь уральская, северного исполнения, чисто мостовая сталь. Мост будет монтироваться на перегоне Ункур-Чильчи. Заказчиком выступает «Мостоотряд-43». Доставка займет около десяти дней. А еще через месяц по новому мосту пойдут поезда», - говорит Максим Шелковников, генеральный директор ООО «Улан-Удэстальмост».



Цельноперевозимое пролетное строение такого масштаба – максимально допустимое для транспортировки по железной дороге. А по автомобильной дороге такую конструкцию перевезти невозможно.



Сегодня ООО «Улан-Удэстальмост» посетил министр промышленности и торговли Бурятии Сергей Желтиков. В сопровождении руководства предприятия он ознакомился с изготовленным пролетом и подготовкой его к отгрузке.



«Все сделано очень хорошо, четко, на высоком уровне. Сдана продукция вовремя. Мы понимаем, что за этим направлением большие перспективы. Завод, однозначно, может и должен принимать участие в проекте БАМ-2. Это гарантирует загрузку на несколько лет вперед», - поддержал Сергей Желтиков настрой заводчан на дальнейшее развитие.



Допустимая скорость движения поездов по пролетному строению составит 200 км/ч.



Проект уникален тем, что пролет получился высокотехнологичным. Более сотни деталей. Выполнена антикоррозионная защита - толщина покрытия 180-225 мкм. Срок службы данного покрытия – четверть века. Применялась очень жесткая система контроля, проверка сварки ультразвуком и т. д.



«Этот блок – один из последних типовых проектов железнодорожных мостов, которые освоило наше предприятие», - отметил Виталий Каркунов, главный инженер ООО «Улан-Удэстальмост».



«Улан-Удэстальмост» готов работать.



«Завод рассчитан на выпуск трех тысяч тонн конструкций в месяц. Мы загружены процентов на тридцать. А с новыми технологиями, станками и т. д. – до семи тысяч тонн можно делать заводу. Поддержку правительства Бурятии чувствуем, совместно прорабатываем сейчас вопрос о заключении договора по участку «Благовещенск-Зея», там до 9 тысяч тонн продукции будет. И «БАМстроймеханизация» - это, конечно, вторая «ветка» БАМа и на Дальний Восток у них также много заказов», - рассказал генеральный директор предприятия.



Так, с упомянутой «БАМстроймеханизацией» завод намерен заключить договор на выпуск 12 пролетных строений.



Сейчас на заводе трудится около шестисот человек и «сужаться» по численности планов нет.



«Вот у нас здесь стоит уже сданный на отгрузку железной дороге 27-метровый мост. Это тот же проект, но поменьше», - рассказывают на предприятии о своей работе.



Для долгожданного улан-удэнского Третьего моста через реку Уду на «Улан-Удэстальмосте» уже изготавливают каркасы буронабивных свай для заливки опор.



Одним словом, коллектив предприятия воспрял духом, его работа усиливает и будет усиливать промышленный потенциал Бурятии.



Фото: «Номер один»

