В Закаменске баптисты проповедовали в погранзоне

Присвитер церкви «Примирение» евангельских христиан-баптистов оштрафован



Житель Закаменска признан мировым судом виновным в «осуществлении миссионерской деятельности с нарушением требований законодательства о свободе совести, свободе вероисповедания и о религиозных объединениях». Он провел незаконный религиозный обряд в погранзоне, сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Бурятии.

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В конце июня пресвитер местной религиозной организации Закаменская церковь «Примирение» евангельских христиан-баптистов организовал проповедь для приверженцев веры в местности «Бугры», расположенной вблизи города. Проповедь проводилась не в помещении или земельном участке, принадлежащем церкви «Примирение» либо другой сторонней религиозной организации.



В ходе проверки установлено, что документы на право проведения религиозных обрядов в указанной местности, находящейся в пограничной зоне, у пресвитера отсутствовали, а сам обряд носил публичный характер. Тем самым были нарушены требования федерального закона «О свободе совести и о религиозных объединениях».



В соответствии с действующим законодательством миссионерская деятельность беспрепятственно может осуществляться в помещениях, принадлежащих религиозным организациям на праве собственности или на ином имущественном праве для осуществления такой деятельности.



Правонарушение выявили пограничники. Мировым судьей судебного участка Закаменского района пресвитер оштрафован на 5000 рублей.



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