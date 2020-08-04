04.08.2020
Приватизация земель Центральной экологической зоны Байкала исключена

Приватизация земель Центральной экологической зоны Байкала исключена

Восьмой кассационный суд общей юрисдикции (Кемерово) подтвердил законность решений судов  Бурятии

Восьмой кассационный суд общей юрисдикции (Кемерово) проверил законность постановлений судов Бурятии и согласился с их позицией о неправомерности передачи участка побережья озера Байкал в частную собственность, сообщили в Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуре.

Ранее Северобайкальский межрайонный природоохранный прокурор установил незаконное нахождение в собственности юридического лица 5,7 гектара лесных земель вблизи Байкала - в местности Онокачанской губы.

История выбытия из государственной собственности этих земель началась с того, что в 2012 году участок по решению администрации Северо-Байкальского района Бурятии предоставлен гражданину в собственность под строительство базы отдыха. Впоследствии собственником участка стало связанное с первичным владельцем юридическое лицо - ООО «Байкалремстрой-2».

Между тем, переданные земли полностью находятся в границах Центральной экологической зоны Байкала, а более половины участка составляют земли государственного лесного фонда. Несмотря на законодательный запрет на передачу такого земельного участка в частную собственность, муниципалитет, превышая свои полномочия, распорядился федеральной землей. Материалы прокурорской проверки по этим фактам направлены в органы следствия для решения вопроса об уголовной ответственности должностных лиц.

В целях устранения выявленных нарушений, защиты государственных и общественных интересов прокурор в судебном порядке оспорил права коммерческой организации на земельный участок.

Фото: baikalproc.ru
земля приватизация Байкал суды
^