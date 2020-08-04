Приватизация земель Центральной экологической зоны Байкала исключена

Восьмой кассационный суд общей юрисдикции (Кемерово) подтвердил законность решений судов Бурятии
Восьмой кассационный суд общей юрисдикции (Кемерово) проверил законность постановлений судов Бурятии и согласился с их позицией о неправомерности передачи участка побережья озера Байкал в частную собственность, сообщили в Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуре.
Ранее Северобайкальский межрайонный природоохранный прокурор установил незаконное нахождение в собственности юридического лица 5,7 гектара лесных земель вблизи Байкала - в местности Онокачанской губы.
История выбытия из государственной собственности этих земель началась с того, что в 2012 году участок по решению администрации Северо-Байкальского района Бурятии предоставлен гражданину в собственность под строительство базы отдыха. Впоследствии собственником участка стало связанное с первичным владельцем юридическое лицо - ООО «Байкалремстрой-2».
Между тем, переданные земли полностью находятся в границах Центральной экологической зоны Байкала, а более половины участка составляют земли государственного лесного фонда. Несмотря на законодательный запрет на передачу такого земельного участка в частную собственность, муниципалитет, превышая свои полномочия, распорядился федеральной землей. Материалы прокурорской проверки по этим фактам направлены в органы следствия для решения вопроса об уголовной ответственности должностных лиц.
В целях устранения выявленных нарушений, защиты государственных и общественных интересов прокурор в судебном порядке оспорил права коммерческой организации на земельный участок.
Фото: baikalproc.ru
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