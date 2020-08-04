Установить эту дату помогли донные отложения озер Котокель и Очаула
Международный коллектив ученых с помощью донных отложений озер Котокель и Очаула Байкальского региона выяснили, что одна из наиболее распространенных видов лесной растительности в Сибири - сосна, появилась в Байкальском регионе 7 тысяч лет назад, сообщает ТАСС со ссылкой на официальное издание СО РАН «Наука в Сибири».
Озера Котокель и Очаула располагаются на противоположных берегах Байкала - в Иркутской области и в Бурятии. Озеро Котокель было пробурено в 2005 году. Его донные отложения российско-японская команда ученых изучила с 2009-го по 2011 год. С помощью радиоуглеродного анализа, проведенного в Польше, в 2018 году российские и немецкие исследователи изучили и датировали донные отложений Очаула.
«Событием субконтинентального масштаба ученые считают распространение сосны обыкновенной 7 000 и 6 000 лет назад. Это одно из наиболее фундаментальных изменений в забайкальской растительности в голоценовом интервале», - говорится в сообщении.
Отмечается, что естественное распространение этого хвойного дерева ограничивала вечная мерзлота. Там, где ее слой находится слишком близко к поверхности, он вызывает повреждение корней. Однако со временем вечная мерзлота отступила, что позволило сосне распространиться в Восточной Сибири. Кроме того, ученые обнаружили, что в начале указанного периода более половины территорий у озер занимали бореальные леса, однако, ученые обнаружили, что в интервале около 12 650 -11 650 лет назад, доля пыльцы бореальных деревьев уменьшилась, зато увеличилась доля пыльцы кустарников.
Изменился и климат вокруг озер. Ученые связывают это с изменениями температуры воздуха в Северном полушарии, а также с интенсивностью летних муссонов с востока. Самые высокие летние температуры у озера Котокель и осадки были выявлены 10 600 - 6 800 лет назад, притом снижение уровня осадков вокруг началось около 7 000 - 6 800 лет назад. В бассейне озера Очаул, ввиду более северного положения, изменения начались позднее - 7 900 лет назад.
«Следовательно, предполагается, что и условия обитания человека в этих районах в позднем ледниковом периоде и голоцене могли сильно различаться. На решение этой проблемы будут направлены предстоящие исследования международного коллектива ученых-палеоэкологов», - отмечается в сообщении издания.
Фото: «Номер один»
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