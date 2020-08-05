В Бурятии потушен пожар в тайге Северо-Байкальского района

Сумма штрафов за нарушения правил пожарной безопасности в лесах превысила 10 млн рублей



В Бурятии накануне в Северо-Байкальском районе обнаружен лесной пожар, который возник из-за неосторожного обращения с огнем. В его тушении принимали участие 20 сотрудников лесной охраны и шесть единиц лесопожарной техники.



Общая площадь, пройденная огнем, составила 6,4 гектара. Пожар ликвидирован. На утро 5 августа новых очагов возгорания не обнаружено, сообщили в Республиканском агентстве лесного хозяйства.



В республике продолжаются рейдовые патрулирования и выявление нарушений правил пожарной безопасности в лесах. С начала пожароопасного сезона выявлено более 3 400 нарушений правил пожарной безопасности. Рассмотрено 2 153 административных дела, сумма наложенных штрафов превысила 10 миллионов рублей.



Фото: РАЛХ

