В Улан-Удэ появится комплекс «Русские ярмарки»

В нем будет продаваться местная продукция и уникальные товары других регионов



В Улан-Удэ появится ярмарочный комплекс, ориентированный на культурно-досуговый формат работы. ООО «Русские ярмарки» планирует сформировать сеть таких комплексов во всех дальневосточных регионах. Инвестиции в проект составят не менее 4,5 миллиарда рублей. Поддержку проекту оказывает Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АНО АПИ), сообщает его пресс-служба.



Проект реализуется по поручению президента РФ Владимира Путина. ООО «Русские ярмарки» создаст сеть круглогодичных ярмарок в 170 городах во всех регионах страны. Поручение по организации работы для содействия в реализации проекта на территории Дальнего Востока дано вице-премьером – полномочным представителем президента РФ в ДФО Юрием Трутневым.



Как отметил генеральный директор АНО АПИ Леонид Петухов, между агентством и ООО «Русские ярмарки» подписано соглашение о сотрудничестве по реализации проекта в ДФО. Ярмарочные комплексы появятся в 15 дальневосточных городах: Благовещенске, Биробиджане, Чите, Петропавловске-Камчатском, Магадане, Владивостоке, Артеме, Находке, Уссурийске, Улан-Удэ, Якутске, Южно-Сахалинске, Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре, Анадыре. Проект представляет собой создание межрегиональной сети универсальных постоянно действующих ярмарок под единым брендом «Русские ярмарки», имеющей в своем составе современные оформленные в едином стиле торговые места, многофункциональные площадки для проведения спортивных, культурных, образовательных и деловых мероприятий.



Ярмарочные комплексы предполагают организацию удобных торговых мест. На площадках можно будет проводить тематические и событийные мероприятия. Визуально ярмарочные комплексы будут напоминать древнерусскую крепость. Ярмарки отличает яркий дизайн в русском стиле, а также в национальных стилях регионов страны. В центре будет располагаться «главная площадь», по периметру которой будут находиться торговые площади и развлекательная инфраструктура (аттракционы, зоны отдыха, сцена, ресторанные дворики, каток и детская площадка). Территория ярмарочного комплекса разбита на кварталы («тематические деревни») для визуального разнообразия и упрощения навигации посетителей. Каждый квартал имеет различное стилевое оформление. Оформление торговых площадей будет выполнено в формате терема – стилизованного торгового павильона для предпринимателя. Такие павильоны будут утепленными, что позволит вести торговую деятельность круглогодично.



Ярмарки обеспечат поддержку малому и среднему бизнесу, местным производителям, предоставив им доступный и популярный канал сбыта продукции, дадут дополнительный стимул развитию народных промыслов, позволят выйти на рынок небольшим производителям и крестьянско-фермерским хозяйствам, которые по объективным причинам не могут вывести свою продукцию на прилавки торговых сетей.



В торговых сетях будет выставляться местная продукция и уникальные товары других регионов (15-20% мест предусмотрено для межрегиональной торговли). В составе ярмарочного комплекса предусмотрены объекты для размещения российских ресторанов быстрого питания и представителей индустрии развлечений.



Комплексное онлайн сопровождение бизнес-процессов каждого предпринимателя, работающего на площадках Русских ярмарок, обеспечит IT-платформа «Русские ярмарки». Взаимодействие предпринимателей на базе IT-платформы будет способствовать повышению уровня легализации доходов от ярмарочной торговли на территории РФ.



ООО «Русские ярмарки» является инициатором проекта создания сети круглогодичных ярмарок во всех регионах России. В течение нескольких лет планируется открытие ярмарок более чем в 170 городах с населением более 100 тысяч человек. Это позволит сформировать взаимосвязанную сеть ярмарочных комплексов общей площадью 4 миллиона квадратных метров – единую торгово-развлекательную экосистему, которая станет точкой притяжения местных жителей и туристов в каждом регионе. Основная цель проекта – возрождение и развитие ярмарочной торговли с учетом национального и конфессионального разнообразия населения, культурной самобытности народов России, традиций народных промыслов в формате, сочетающем торговлю, просвещение и развлечения. Проект поддерживается президентом РФ,правительством РФ, Федеральным агентством по делам национальностей, Агентством стратегических инициатив, Общественной палатой РФ. Проект оценен как востребованный и возможный к реализации абсолютным большинством субъектов РФ. Минпромторгом России в регионы направлены методические рекомендации об организации ярмарок в соответствии с концепцией проекта «Русские ярмарки».



Фото: minvr.gov.ru