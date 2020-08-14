В Северобайкальске раскрыта кража из образовательного учреждения

Горожанин, ранее подрабатывавший в нем строителем, украл четыре ноутбука и продал их



В полицию Северобайкальска поступило заявление от директора одного из образовательных учреждений о краже четырех ноутбуков. Ущерб составил 114 тысяч рублей, сообщили в МВД по Бурятии.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали неоднократно судимого 49-летнего местного жителя.



Летом в учреждении проводятся ремонтные работы. Злоумышленник ранее подрабатывал там строителем и знал об отсутствии охранной сигнализации и место нахождения сторожа. Похитив технику, мужчина сбыл похищенное за бесценок. Однако полицейскими ноутбуки изъяты у покупателя.



Возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.



Кроме того, руководству учреждения будет вынесено представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению преступления.



Фото: МВД по Бурятии

