Вблизи Улан-Удэ на лесников напал рой диких пчёл

Сотрудникам Иволгинского лесхоза пришлось спасаться бегством на автобусе



В Бурятии недалеко от пригородного с Улан-Удэ села Сотниково, сотрудники Иволгинского лесхоза и лесничества организовали субботник в лесу. Однако их добрых намерений не поняли «неправильные» дикие пчёлы, сообщает Республиканское агентство лесного хозяйства.



Метр за метром лесники очищали территорию от мусора, собрав совместными усилиями более 20 мешков с отходами: стеклянными и пластиковыми бутылками, пакетами и бумагой. «Мы уже грузили мешки мусора в машину, как вдруг, на нас напал рой диких пчёл! Мы разбежались по машинам и оперативно разъехались» - рассказывают лесники.



«Люди никак не могут понять, что, засоряя леса, мы наносим огромный ущерб экологии, а значит, личному здоровью, и своими же руками отнимаем у будущих поколений возможность наслаждаться красотой природы и дышать свежим воздухом» - говорит лесовод Иволгинского лесхоза, Галина Пономарева.



Ну, а летающие насекомые, судя по всему, просто плохо разбираются в людях. Не смогли отличить тех, кто убирается, от тех, кто мусорит. Хотя, с другой стороны, «неправильные» пчёлы вполне могут атаковать и «неправильных» людей. А именно - мусорящих в лесу. И будет ли у них под боком автобус для организованного бегства – это уже их личное дело. Рой реальных диких пчёл – это не сказка про Винни-Пуха, которого в почти аналогичной ситуации спасал Пятачок с игрушечным ружьем.



Фото: РАЛХ





