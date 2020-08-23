Эвенки Бурятии проведут отложенную выставку «Краски таёжного мира»

Эпидемия вынудила изменить формат мероприятия на «онлайн»



Выставка-конкурс «Краски таёжного мира-2020» стартует 4 сентября 2020 года, в формате онлайн-экспозиции. Напомним, ее намеревались провести в апреле, но угроза коронавируса вынудила отложить на осень и сделать «удаленный» формат. Теперь любой желающий сможет посмотреть фото и видеоматериалы экспозиции на сетевых площадках, избегая риска заражения коронавирусом.



Организатор мероприятия – государственный республиканский центр эвенкийской культуры «Арун», учредитель – Министерство культуры Республики Бурятия. Цель выставки-конкурса – стимулирование интереса современных мастеров и коллективов к изучению, сохранению и развитию эвенкийских национальных традиций ремесленничества и декоративно-прикладного искусства. А также поиск новых форм, выявление одарённых художников и мастеров, продвижение сувенирной продукции. Задачи - сохранение художественных традиций, самобытных техник обработки материалов и приемов художественного мастерства эвенков, выявление одарённых художников и мастеров эвенкийских народных промыслов Развитие новых тенденций и направлений в работе декоративного - прикладного искусства эвенков, обмен творческим опытом, продвижение сувенирной продукции эвенкийских мастеров.



- Эвенкийские изделия всегда очень нарядные. Бисер, кожа, мех делает их богатыми. Эта выставка поможет не только сохранению уникальной эвенкийской культуры, привлечению внимания к народным мастерам, но и подчеркнуть разнообразие этнокультуры в Бурятии, – считает министр культуры Республики Бурятии Соелма Дагаева.



В выставке примут участие народные мастера, педагоги дополнительного образования, а также все желающие. Принимаются работы в различных направлениях декоративно-прикладного творчества эвенков - вышивка бисером, изделия из кожи и меха, бересты, резьба по дереву. Изделия для конкурса должны быть изготовлены не ранее 2017 года. Лучшие работы будут продемонстрированы на XV Международной выставке-ярмарке «Сокровища Севера. Мастера и художники России».



Василий Тараруев, для "Номер один"

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