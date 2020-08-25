В Бурятии компания «Экофуд» ускорила производство тортов

«Бережливые технологии» увеличили производительность труда на 10%



В Бурятии компания «Экофуд» за полгода оптимизации производственных и вспомогательных процессов сформировала поток-образец, на котором внедрены технологии бережливого производства. Это позволило сократить время на изготовление одного торта почти на 25% (с 660 до 492 минут) и увеличить производительность труда на 10%, сообщили в минэкономики республики.



«Сотрудники предприятия обучены по программам «Основы бережливого производства», «5С на производстве», «Складское хозяйство». Проведено обучение персонала кондитерского цеха основам бережливого производства. Казалось, простые вещи, но они становятся системой, все это по минутке складывается в несколько часов, а часы выражаются в готовой продукции», - говорит Владимир Смолин, заместитель министра экономики Бурятии.



Предприятие стало участником национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости» на участке производства тортов, где растут объемы выпуска продукции.



«Она полюбилась жителям Улан-Удэ, которые активно покупают ее у нас в магазинах», - говорит Александр Баданов, генеральный директор ООО МПК «Экофуд».



Всего за три года изготовления и продажи мучных кондитерских изделий количество выпекаемых тортов увеличилось с 500 килограммов до 4 тонн в сутки. При этом на участке не хватало мощностей для увеличения производства - предприятие нуждалось в более эффективном производственном цикле.



В 2019 году компания получила грант из федерального бюджета на привлечение консультантов для реализации программ повышения производительности труда. В конце того же года «Экофуд» заключила договор с ООО «Алрино» (Томск) - компанией, которая занимается нормированием труда и оптимизацией бизнес-процессов.



«Бережливое производство стоит понимать как инструмент и культуру. Если брать рядового сотрудника, который до проекта испытывал сложности с работой в плане эргономики: у него болела поясница, он чувствовал усталость, очень долго ходил, искал ингредиенты, инвентарь и так далее. После обучения он для себя открывал, что работа стала легче», - рассказывает Александр Голуб, консультант-эксперт ООО «Алрино».



Фото: egov-buryatia.ru/minec

