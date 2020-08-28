В Бурятии младенец шесть часов умирал в больнице на руках у матери

Больного менингитом ребенка врачи лечили «Нурофеном»





В Бичуре обеспокоенные родители дважды привозили ослабевшего новорожденного в больницу и каждый раз натыкались на стену равнодушия. И фельдшер скорой, и дежурный врач районной больницы не понимали, чем были так взволнованы родные малыша - ведь у ребенка «просто режутся зубки». При поступлении в больницу у маленького пациента медики даже не взяли анализы, не осмотрели должным образом, посоветовав лишь жаропонижающее. В итоге восьмимесячный ребенок погиб от менингита. Более шести часов он умирал в больнице на руках у матери без оказания должной медицинской помощи.

Истории, связанные с врачебными ошибками или халатным отношением к пациентам, в Бурятии, к сожалению, не редкость. Но Бичурская трагедия пугает не только равнодушием к умирающему малышу со стороны медиков, но и тем, что прямые виновники случившегося не наказаны и сегодня по-прежнему продолжают лечить детей.Маленький Гриша родился в апреле 2017 года. Долгожданный малыш стал третьим в семье Чебуниных. По словам родителей, Александра и Юлии Чебуниных, мальчик родился и рос абсолютно здоровым, а еще был на редкость спокойным и улыбчивым малышом.Что-то странное стало происходить с малышом в ночь на 8 января 2018 года. У Гриши поднялась температура до 38 градусов. Казалось бы, что тут особо страшного? Быть может, ОРВИ или режутся зубки. Тем более что Чебунины - родители опытные, уже не раз сталкивались с подобными симптомами у старших деток. Но Юлия сразу заподозрила что-то неладное. Помимо жара, ребенок был слишком слабым и вялым. Мать тут же начала бить тревогу. Вызвали скорую.- В ночь на 8 января у сына поднялась температура. Мы сбили ее сами, но чувствовалось, что ребенок стал какой-то сонливый. Спит и спит. Что-то не то. Вызвали скорую, фельдшер приехал, осмотрел. Все, говорит, нормально, зубки режутся и все. Я начал спорить. Старшие ведь тоже болели, но когда температура спадает, ребенок все равно оживает, начинает играть, кушать. А тут даже грудь не берет. Тогда фельдшер «сдался», говорит: «Если хотите, я вас отвезу в больницу, там врач посмотрит». Вообще странная формулировка: «Если хотите». Конечно, хотим, если ты не можешь разобраться сам, - до сих пор не может сдержать своих эмоций отец малыша.Мать с сыном приехали на скорой в больницу. Но и здесь им сказали, что волноваться не о чем, отправив домой.- В больнице был дежурный врач-инфекционист. Осматривал он ребенка бегло, прямо на руках у матери. Измерил температуру, осмотрел горло, послушал легкие. Осмотр педиатром, неврологом не проводился. Анализ крови не сделали. Посоветовал пить жаропонижающее («Нурофен»), и жену с сыном сразу отпустили домой, - рассказывает Александр.До вечера родители наблюдали за сыном, но ощущение, что с малышом происходит что-то неладное, не отпускало. Ребенок по-прежнему был очень слаб и ни на что не реагировал. В шесть вечера родители вновь, уже самостоятельно, привезли сына в больницу. И вновь все пошло по кругу.- Опять никакого полноценного осмотра. Ребенок как был в зимнем комбинезоне и шапочке на руках у мамы, так и остался. Как пульсирует родничок, что с телом, нет ли сыпи, какую-то реакцию - ничего не проверили. Не взяли необходимые анализы, чтобы поставить диагноз. Я попросил вызвать педиатра, на что дежурный врач мне сказал, мол, все нормально, он уже по телефону с ним проконсультировался. Уже потом на суде педиатр сказал, что в тот вечер ему никто не звонил, - сопоставляет факты Александр Чебунин.Так или иначе, на этот раз мать с новорожденным, наконец, положили в детское отделение. Хоть и без должного обследования, без назначения лечения и верного диагноза. Тогда еще никто не подозревал, что счет шел на минуты. Ребенка нужно было не просто госпитализировать, а срочно спасать.Ночью у Гриши появилась на теле синяя сыпь, испуганная мать вызвала медсестру и дежурного врача. Последний срочно вызвал педиатра. В первом часу ночи малыша спешно унесли в соседнее здание реанимации. Всю ночь медики пытались спасти ребенка, но было уже поздно. В шесть утра Гриши не стало…Как выяснилось позднее, плохое самочувствие новорожденного не было вызвано ОРВИ или тем, что режутся зубки. Ребенок умер от тяжелой формы менингита. Несмотря на заверения представителей больницы и Минздрава о том, что на смерть ребенка не повлияла вся вышеупомянутая ситуация, родители уверены в обратном. Их подозрения негласно подтверждают и эксперты, с которыми они общались на этот счет.- Мы показывали документы, советовались с некоторыми опытными врачами в этой области. Все говорят, что надо было дать шанс ребенку, можно было спасти. Но нашему ребенку шанса на жизнь не дали, – считает Александр.По словам Александра, если бы он лично не убедился, как именно «лечили» его сына, если бы все шло по правилам и так, как нужно, он бы не стал никого осуждать. Пытались спасти пациента, но не смогли – слишком тяжелый случай. Такое тоже в нашей жизни, увы, бывает. Но тут совсем другая ситуация.- Мы подали заявление в Следственный комитет, потому что хотели справедливости. Чтобы виновных наказали. Но дело было закрыто. Тогда подали иск в суд в гражданском порядке. Решение суда вынесено в нашу пользу, - говорит Александр.Но чтобы добиться признания своей, и без того, казалось бы, очевидной правоты родителям пришлось пройти очередные нелегкие испытания. Адвокат семьи Елена Севергина поражена тем, как общались с пострадавшими представители больницы. Медики не только отрицали всячески свою вину, но и откровенно лгали или подтасовывали некоторые факты.- Процесс был очень жесткий. У родителей такое горе, а о раскаянии не шло и речи. Представители больницы постоянно акцентировали на том, что ребенок все равно бы умер, шансов у него не было. Такая позиция. До самых последних слушаний никто перед родителями не извинился. Был инцидент и с фальсификацией документов и показаний. Медики принесли копии документов, выписок из журнала, согласно которым они якобы оказывали медпомощь как нужно: со сбором анализов и т.д. После чего судом запрошена карта, что находилась в Следственном комитете, где ничего подобного указано не было. Впрочем, как и сама медсестра ЦРБ на суде призналась, что анализы крови у ребенка никто не брал, - говорит адвокат.Только через два года после смерти малыша перед последним слушанием тот самый дежурный врач все-таки принес извинения отцу ребенка.Была ли произошедшая трагедия в Бичуре единственной? Сельчане рассказывают и о других похожих случаях, но люди в большинстве своем молчат – боятся, что впоследствии это как-то отразится на лечении других детей. Ведь в маленьком селе обращаться больше некуда - больница одна.Решением суда с Бичурской ЦРБ, допустившей ряд ошибок при лечении новорожденного, взыскано 450 тыс. рублей за моральный ущерб, причиненный родителям.«Как установлено судом, с момента первого обращения в медучреждение и до поступления в отделение реанимации у ребенка не были отобраны необходимые анализы (в том числе анализ крови), не проведена консультация узких специалистов. Требование истцов пригласить для консультации врача-педиатра дежурным врачом не выполнено.Таким образом, суду не представлены доказательства, свидетельствующие о том, что медицинское учреждение предприняло все необходимые и возможные меры по спасению малолетнего ребенка из опасной для его жизни ситуации», сказано в решении суда.Понятно, что никакие деньги теперь не вернут малыша семье Чебуниных, как и никогда не утихнет боль от этой потери. Но родители погибшего Гриши считают, что обязаны сделать все, чтобы такие медики, как дежурный врач, принимавший их сына, больше не могли работать в этой профессии. Иначе и жизнь других деток будет под угрозой.Однако пока что тот самый врач наказания не понес. По словам Александра, «земский доктор-миллионник», исполнив контракт в Бичурской ЦРБ, вернулся в Улан-Удэ и сейчас продолжает лечить пациентов.В то время как семья Чебуниных вряд ли когда-то сможет забыть о своем горе.- Гриша уже подрастал, умел улыбаться и рукой нам махать, - вспоминает Александр. – Бывает, порой во сне сына вижу. Потом проснешься и думаешь о нем без конца. Или увидишь его ровесника, прикидываешь, сколько бы сейчас было Грише. Все внутри сжимается и буквально выворачивает от боли. Все думаешь: «Ну почему? Почему все так случилось?!». А ничего уже тут не поделаешь…Василиса Шишкина, «Номер один»Фото: pixabay.com