В Бурятии младенец шесть часов умирал в больнице на руках у матери

Больного менингитом ребенка врачи лечили «Нурофеном»
В Бичуре обеспокоенные родители дважды привозили ослабевшего новорожденного в больницу и каждый раз натыкались на стену равнодушия. И фельдшер скорой, и дежурный врач районной больницы не понимали, чем были так взволнованы родные малыша - ведь у ребенка «просто режутся зубки». При поступлении в больницу у маленького пациента медики даже не взяли анализы, не осмотрели должным образом, посоветовав лишь жаропонижающее. В итоге восьмимесячный ребенок погиб от менингита. Более шести часов он умирал в больнице на руках у матери без оказания должной медицинской помощи.
«Нурофен» вместо лечения
Истории, связанные с врачебными ошибками или халатным отношением к пациентам, в Бурятии, к сожалению, не редкость. Но Бичурская трагедия пугает не только равнодушием к умирающему малышу со стороны медиков, но и тем, что прямые виновники случившегося не наказаны и сегодня по-прежнему продолжают лечить детей.
Маленький Гриша родился в апреле 2017 года. Долгожданный малыш стал третьим в семье Чебуниных. По словам родителей, Александра и Юлии Чебуниных, мальчик родился и рос абсолютно здоровым, а еще был на редкость спокойным и улыбчивым малышом.
Что-то странное стало происходить с малышом в ночь на 8 января 2018 года. У Гриши поднялась температура до 38 градусов. Казалось бы, что тут особо страшного? Быть может, ОРВИ или режутся зубки. Тем более что Чебунины - родители опытные, уже не раз сталкивались с подобными симптомами у старших деток. Но Юлия сразу заподозрила что-то неладное. Помимо жара, ребенок был слишком слабым и вялым. Мать тут же начала бить тревогу. Вызвали скорую.
- В ночь на 8 января у сына поднялась температура. Мы сбили ее сами, но чувствовалось, что ребенок стал какой-то сонливый. Спит и спит. Что-то не то. Вызвали скорую, фельдшер приехал, осмотрел. Все, говорит, нормально, зубки режутся и все. Я начал спорить. Старшие ведь тоже болели, но когда температура спадает, ребенок все равно оживает, начинает играть, кушать. А тут даже грудь не берет. Тогда фельдшер «сдался», говорит: «Если хотите, я вас отвезу в больницу, там врач посмотрит». Вообще странная формулировка: «Если хотите». Конечно, хотим, если ты не можешь разобраться сам, - до сих пор не может сдержать своих эмоций отец малыша.
Мать с сыном приехали на скорой в больницу. Но и здесь им сказали, что волноваться не о чем, отправив домой.
- В больнице был дежурный врач-инфекционист. Осматривал он ребенка бегло, прямо на руках у матери. Измерил температуру, осмотрел горло, послушал легкие. Осмотр педиатром, неврологом не проводился. Анализ крови не сделали. Посоветовал пить жаропонижающее («Нурофен»), и жену с сыном сразу отпустили домой, - рассказывает Александр.
Вторая попытка на спасение
До вечера родители наблюдали за сыном, но ощущение, что с малышом происходит что-то неладное, не отпускало. Ребенок по-прежнему был очень слаб и ни на что не реагировал. В шесть вечера родители вновь, уже самостоятельно, привезли сына в больницу. И вновь все пошло по кругу.
- Опять никакого полноценного осмотра. Ребенок как был в зимнем комбинезоне и шапочке на руках у мамы, так и остался. Как пульсирует родничок, что с телом, нет ли сыпи, какую-то реакцию - ничего не проверили. Не взяли необходимые анализы, чтобы поставить диагноз. Я попросил вызвать педиатра, на что дежурный врач мне сказал, мол, все нормально, он уже по телефону с ним проконсультировался. Уже потом на суде педиатр сказал, что в тот вечер ему никто не звонил, - сопоставляет факты Александр Чебунин.
Так или иначе, на этот раз мать с новорожденным, наконец, положили в детское отделение. Хоть и без должного обследования, без назначения лечения и верного диагноза. Тогда еще никто не подозревал, что счет шел на минуты. Ребенка нужно было не просто госпитализировать, а срочно спасать.
Ночью у Гриши появилась на теле синяя сыпь, испуганная мать вызвала медсестру и дежурного врача. Последний срочно вызвал педиатра. В первом часу ночи малыша спешно унесли в соседнее здание реанимации. Всю ночь медики пытались спасти ребенка, но было уже поздно. В шесть утра Гриши не стало…
«Все равно бы умер»
Как выяснилось позднее, плохое самочувствие новорожденного не было вызвано ОРВИ или тем, что режутся зубки. Ребенок умер от тяжелой формы менингита. Несмотря на заверения представителей больницы и Минздрава о том, что на смерть ребенка не повлияла вся вышеупомянутая ситуация, родители уверены в обратном. Их подозрения негласно подтверждают и эксперты, с которыми они общались на этот счет.
- Мы показывали документы, советовались с некоторыми опытными врачами в этой области. Все говорят, что надо было дать шанс ребенку, можно было спасти. Но нашему ребенку шанса на жизнь не дали, – считает Александр.
По словам Александра, если бы он лично не убедился, как именно «лечили» его сына, если бы все шло по правилам и так, как нужно, он бы не стал никого осуждать. Пытались спасти пациента, но не смогли – слишком тяжелый случай. Такое тоже в нашей жизни, увы, бывает. Но тут совсем другая ситуация.
- Мы подали заявление в Следственный комитет, потому что хотели справедливости. Чтобы виновных наказали. Но дело было закрыто. Тогда подали иск в суд в гражданском порядке. Решение суда вынесено в нашу пользу, - говорит Александр.
Но чтобы добиться признания своей, и без того, казалось бы, очевидной правоты родителям пришлось пройти очередные нелегкие испытания. Адвокат семьи Елена Севергина поражена тем, как общались с пострадавшими представители больницы. Медики не только отрицали всячески свою вину, но и откровенно лгали или подтасовывали некоторые факты.
- Процесс был очень жесткий. У родителей такое горе, а о раскаянии не шло и речи. Представители больницы постоянно акцентировали на том, что ребенок все равно бы умер, шансов у него не было. Такая позиция. До самых последних слушаний никто перед родителями не извинился. Был инцидент и с фальсификацией документов и показаний. Медики принесли копии документов, выписок из журнала, согласно которым они якобы оказывали медпомощь как нужно: со сбором анализов и т.д. После чего судом запрошена карта, что находилась в Следственном комитете, где ничего подобного указано не было. Впрочем, как и сама медсестра ЦРБ на суде призналась, что анализы крови у ребенка никто не брал, - говорит адвокат.
Только через два года после смерти малыша перед последним слушанием тот самый дежурный врач все-таки принес извинения отцу ребенка.
Была ли произошедшая трагедия в Бичуре единственной? Сельчане рассказывают и о других похожих случаях, но люди в большинстве своем молчат – боятся, что впоследствии это как-то отразится на лечении других детей. Ведь в маленьком селе обращаться больше некуда - больница одна.
Решением суда с Бичурской ЦРБ, допустившей ряд ошибок при лечении новорожденного, взыскано 450 тыс. рублей за моральный ущерб, причиненный родителям.
«Как установлено судом, с момента первого обращения в медучреждение и до поступления в отделение реанимации у ребенка не были отобраны необходимые анализы (в том числе анализ крови), не проведена консультация узких специалистов. Требование истцов пригласить для консультации врача-педиатра дежурным врачом не выполнено.
Таким образом, суду не представлены доказательства, свидетельствующие о том, что медицинское учреждение предприняло все необходимые и возможные меры по спасению малолетнего ребенка из опасной для его жизни ситуации», сказано в решении суда.
Понятно, что никакие деньги теперь не вернут малыша семье Чебуниных, как и никогда не утихнет боль от этой потери. Но родители погибшего Гриши считают, что обязаны сделать все, чтобы такие медики, как дежурный врач, принимавший их сына, больше не могли работать в этой профессии. Иначе и жизнь других деток будет под угрозой.
Однако пока что тот самый врач наказания не понес. По словам Александра, «земский доктор-миллионник», исполнив контракт в Бичурской ЦРБ, вернулся в Улан-Удэ и сейчас продолжает лечить пациентов.
В то время как семья Чебуниных вряд ли когда-то сможет забыть о своем горе.
- Гриша уже подрастал, умел улыбаться и рукой нам махать, - вспоминает Александр. – Бывает, порой во сне сына вижу. Потом проснешься и думаешь о нем без конца. Или увидишь его ровесника, прикидываешь, сколько бы сейчас было Грише. Все внутри сжимается и буквально выворачивает от боли. Все думаешь: «Ну почему? Почему все так случилось?!». А ничего уже тут не поделаешь…
Василиса Шишкина, «Номер один»
Фото: pixabay.com
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