В Улан-Удэ без света вторые сутки остаются 14 многоквартирных домов

Длительное время ликвидации ЧП связано с отсутствием резервных линий и большим количеством обрывов кабеля строителями



В пятницу 11 сентября в 2 часа ночи в Железнодорожном районе столицы Бурятии из-за последствий ливня и грозы вышли из строя три подземные 6-киловольтные линии, подающие электроэнергию в жилые дома по улицам Октябрьская, Комсомольская, Маяковского. Без света остались 14 многоквартирных домов, железнодорожная больница, 2187 потребителей,



На место ЧП сразу же прибыли три аварийные машины с ремонтными бригадами, чуть позже в 4 утра на помощь электрикам приехала мобильная лаборатория. Специалисты незамедлительно приступили к восстановлению поврежденных высоковольтных силовых кабелей. Было поставлено 7 муфт, в 17:00 из трех сгоревших линий было восстановлено две линии, на них подали напряжение, но через час вышла из строя 4-я высоковольтная линия, которая не дала подключить всех потребителей.



Специалисты выяснили, что включению мешает старая советская свинцовая муфта в узле возле дома на Октябрьской, 4. В настоящее время на месте ЧП работают 20 электриков, две лаборатории, экскаватор.



С 7 утра и до настоящего времени работают три больших генератора мощностью 1 мегаватт, 250 киловатт, 200 киловатт, которые запитывают больницу и дома на ул. Маяковского.



Информацию о времени включения можно узнать у оперативно-диспетчерской службы по тел. 43-90-90, 43-98-98.



В компании «Россети Сибирь» отмечают, что столь длительное время отключения электроэнергии связано с отсутствием резервных линий, с большим количеством обрывов существующих линий из-за проведения строительных работ в разных частях района.



Фото: «Россети Сибирь»

