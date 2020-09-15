Депутаты Хурала Бурятии досрочно прекратили полномочия коллеги

Александр Лоншаков погиб в ДТП на трассе Улан-Удэ – Турунтаево – Курумкан – Новый Уоян



Сессия Народного Хурала Бурятии приняла сегодня постановление о досрочном прекращении полномочий депутата Александра Лоншакова по единому избирательному округу, с 19 июля 2020 года в связи с его смертью.

Решение принято в соответствии с законом «О статусе депутата Народного Хурала Республики Бурятия» .



Напомним, депутат Хурала Александр Лоншаков попал в ДТП на трассе «Улан-Удэ – Турунтаево – Курумкан – Новый Уоян». Известно, что он был за рулем Toyota Land Cruiser и не справился с управлением в районе села Ярикто. Автомобиль перевернулся.



Напомним, ранее председатель Хурала Владимир Павлов от себя лично и от имени депутатов выразил глубокое соболезнование родным и близким в связи с безвременной кончиной Александра Лоншакова: «Это действительно невосполнимая утрата, ушел настоящий товарищ, опытный депутат, добрый ичуткий человек, пользовавшийся искренним уважением и авторитетом коллег. Выражаем соболезнования его родным и близким. Скорбим вместе с ними».



Фото: «Номер один»

