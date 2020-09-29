В нацпроект «Экология» включат очистку северного Байкала от спирогиры

Скопления мертвых водорослей в мелководной зоне Байкала оценены как близкие к критическим для экологии озера



Скопления органического подводного и наземного детрита в мелководной зоне Байкала в районе поселка Заречный - бухта Сеногда (территория города Северобайкальск) оценены как близкие к критическим. Об этом сообщила Северобайкальская межрайонная природоохранная прокуратура.



В ходе взаимодействия с научным сообществом надзорным органом проанализированы результаты лабораторных проб, отобранных в ходе кругобайкальских экспедиций Лимнологического института Сибирского отделения Российской академии наук (ЛИ СО РАН). На протяжении последних лет специалистами института фиксируется сезонное скопление детрита (мертвого органического вещества, состоящего, в том числе из остатков водорослей) в мелководной зоне Байкала в районе Северобайкальска. По итогам проведенных в 2020 году выездных исследований, специалистами отмечено, что повышенное содержание биогенных компонентов спровоцировало подледное цветение нитчатых водорослей рода спирогира.



Непринятие мер по удалению сезонных скоплений мертвых органических веществ и остатков водорослей создает угрозу их попадания в озеро Байкал при разрушении ледового покрова и смыве накопившейся массы штормами. По инициативе Северобайкальской межрайонной природоохранной прокуратуры министерство природных ресурсов Бурятии направило эту информацию вместе с результатами исследований ЛИ СО РАН в Росводресурсы для принятия необходимых мер.



По итогам рассмотрения документов Росводресурсами запланированы мероприятия по очистке береговой полосы бухты Сеногда в рамках реализации федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» национального проекта «Экология» на 2021-й год.



Вопрос остается на контроле природоохранной прокуратуры.



Фото: baikalproc.ru

