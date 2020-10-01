ТГК-14 начинает промывку тепломагистрали на юго-западе Улан-Удэ

Предстоит промыть от грязи, остатков сварки и прочего мусора более 4,2 километра смонтированных трубопроводов



В Улан-Удэ сегодня сотрудники ТГК-14 приступили к пусковым операциям и заполнению тепломагистрали для проведения ее промывки от котельной «Юго-Западная». Промывка новых участков – обязательный этап запуска теплотрассы после реконструкции, сообщила пресс-служба энергокомпании.



Специалистам филиала «Улан-Удэнский энергетический комплекс» предстоит промыть от грязи, остатков сварки и прочего мусора более 4,2 километра смонтированных трубопроводов. Следующий важный этап – опрессовка и диагностика новых участков труб разных диаметров от 800 мм до 150 мм.



Проверка сетей на прочность и плотность даст возможность сразу выявить проблемные участки, подрядчикам оперативно устранить недостатки и провести повторную опрессовку. Эти мероприятия позволят быть уверенным, что сети пройдут отопительный сезон без повреждений.



После опрессовки и принятия новой теплотрассы Ростехнадзором от подрядчика ООО «Фортуна» начнется подача теплоносителя и наладка гидравлического режима всей сети юго-западного микрорайона Улан-Удэ.



ТГК-14 обращает внимание, что подача отопления и горячей воды зависит от работы управляющих компаний, обслуживающих жилые дома. При этом для скорейшей подачи тепла потребителям специалисты филиала «Улан-Удэнский энергетический комплекс» готовы оказать помощь управляющим компаниям и ТСЖ микрорайона в запуске жилых домов.



Фото: news.tgk-14.com



