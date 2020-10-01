В Улан-Удэ построят самый дорогой ледовый городок

Его стоимость составит 6 миллионов рублей
Комитет городского хозяйства администрации Улан-Удэ объявил торги на устройство новогоднего городка на площади советов. Стартовая цена аукциона составляет 6 миллионов рублей. Городок должен быть возведен в срок до 20 декабря.
Отметим, если в ходе торгов стоимость работ резко не упадет, этот ледовый городок станет одним из самых дорогих в истории города. Напомним, в 2012-2016 годах его цена колебалась в пределах 4-5 миллионов рублей, однако последние годы в мэрии решили экономить на развлечениях. Так, в 2018 году на строительство городка выделяли всего 2,4 млн рублей, а в 2019 – 2,8 миллиона.
Чем обусловлено столь значительное подорожание городка, пока не известно. В презентации его проекта, сделанной еще летом этого года, не замечено ничего особо выдающегося, что радикально отличало бы его от предыдущих городков.
Напомним, мэрия Улан-Удэ предложила посвятить ледовый городок-2021 на главной площади города теме «Верхнеудинская ярмарка». Как отметили в пресс-службе администрации, концепция новогоднего городка выбрана неслучайно. В предстоящем в 2021 году столица Бурятии отмечает свой юбилей – 355-летие со дня основания.
Все объекты и элементы городка в декоративно-художественном оформлении объединит тема народных гуляний и ярмарок. Посетителей городка на входе будут встречать скульптурные композиции уходящего года «Мыши» и приходящего года «Быка». В ледовом городке горожане смогут увидеть скульптуры изо льда, встроенные горки и объемно-световые конструкции с тематикой городка, «торговую улицу» с домиками-лавками, где будет продаваться новогодняя продукция и «большую катушку» возле центральной елки.
Фото: мэрия Улан-Удэ
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