В Улан-Удэ построят самый дорогой ледовый городок

Его стоимость составит 6 миллионов рублей





Комитет городского хозяйства администрации Улан-Удэ объявил торги на устройство новогоднего городка на площади советов. Стартовая цена аукциона составляет 6 миллионов рублей. Городок должен быть возведен в срок до 20 декабря.