Жамбалов не оставляет попыток вернуть себе кресло вице-спикера Хурала Бурятии

Бывший зампред парламента подал жалобу в Верховный суд
Фигурант уголовного дела о смертельном ДТП возле села Батурино, бывший вице-спикер Хурала и экс-лидер «единороссов» Бурятии Баир Жамбалов продолжает борьбу за потерянное место в парламенте. По информации «Номер один», он обжаловал решение Советского райсуда, признавшего лишение его полномочий зампреда законным.
Напомним, Баира Жамбалова лишили поста вице-спикера на сессии Хурала в начале мая. Причиной этого стала причастность высокопоставленного парламентария к смертельному ДТП возле села Батурино в начале этого года, в результате которого погибла 17-летняя девушка. Решение было принято большинством голосов: 43 депутата проголосовали за снятие Баира Жамбалова, 11 – против и 1 воздержался.
Но уже в конце мая Баир Жамбалов подал в суд иск к Хуралу с требованием восстановить его на работе и взыскать зарплату за время вынужденного прогула. В иске он указал, что Народным Хуралом неправильно истолковано понятие «грубое нарушения правил депутатской этики», так как в момент ДТП он находился на отдыхе и не осуществлял полномочий вице-спикера. Кроме того, при принятии постановления о досрочном прекращении его полномочий нарушена презумпция невиновности, поскольку действия и вина водителя, покинувшего место ДТП, обстоятельства оставления человека в опасности должны быть установлены вступившим в силу приговором суда. Между тем, как сообщил Баир Жамбалов в иске, он транспортным средством в момент ДТП не управлял и не совершал вменяемых ему органами следствия преступлений.
Рассмотрев материалы дела и заслушав доводы сторон, Советский суд Улан-Удэ пришел к выводу, что лишение Баира Жамбалова занимаемой должности было законным. Бывшему вице-спикеру отказали в иске.
Не согласившись с таким решением, экс-зампред Хурала обжаловал его в Верховном суде Бурятии. По информации «Номер один», рассмотрение жалобы Баира Жамбалова состоялось вчера, однако никакого решения на нем принято не было – заседание суда отложили почти на месяц.
Сам Баир Жамбалов сейчас знакомится с материалами уголовного дела. Как уже сообщал «Номер один», он обвиняется по п. «б» ч. 4 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил дорожного движения, повлёкшем причинение смерти человеку, соединённое с оставлением места происшествия) и по ст. 125 УК РФ (оставление в опасности).
«С учетом активного противодействия стороны защиты, попыток другого человека, находившегося в компании депутата, оговорить себя, а также неочевидного характера дорожно-транспортного происшествия по уголовному делу в ходе предварительного следствия назначены и проведены более 10 сложных, затратных по времени экспертиз и исследований, допрошено более 40 свидетелей, проведено 5 осмотров места происшествия. После этого организован и проведен следственный эксперимент, в ходе которого полностью воссоздана обстановка на трассе в момент наезда на пешехода. Также по делу проводились обыски и выемки, осмотры транспортных средств, другие следственные и процессуальные мероприятия», - сообщили недавно в Следственном комитете Бурятии.
Фото: «Номер один»
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