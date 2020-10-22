Жамбалов не оставляет попыток вернуть себе кресло вице-спикера Хурала Бурятии

Бывший зампред парламента подал жалобу в Верховный суд





Фигурант уголовного дела о смертельном ДТП возле села Батурино, бывший вице-спикер Хурала и экс-лидер «единороссов» Бурятии Баир Жамбалов продолжает борьбу за потерянное место в парламенте. По информации «Номер один», он обжаловал решение Советского райсуда, признавшего лишение его полномочий зампреда законным.