В Улан-Удэ сотрудники ГИБДД задержали мошенника из Иркутска

Молодой житель Волгоградской области выкрал у 70-летнего пенсионера 300 тыс рублей

Возбуждено уголовное дело. Злоумышленнику избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Следствие продолжается. Мошеннику грозит максимальное наказание – лишение свободы на срок до шести лет.









В Улан-Удэ сотрудники отдельного специализированного батальона ДПС ГИБДД МВД Бурятии по горячим следам задержали подозреваемого в мошенничестве, сообщили в пресс-службе министерства.Машина 26-летнего жителя Волгоградской области, разыскиваемого иркутскими полицейскими, была остановлена на улице Кабанской в столице Бурятии поздним вечером 16 октября. Мужчина сопровожден в городской отдел внутренних дел, откуда утром следующего дня передан иркутским коллегам.Предварительно установлено, что ранее судимый за грабеж злоумышленник, находясь в Иркутске, обманом похитил крупную сумму у 70-летнего пенсионера. Подозреваемый постучался в ворота частного дома, куда пожилой мужчина приехал покормить собак, и предложил купить у него три демисезонных куртки и шубу за 30 тысяч рублей. Злоумышленник уверял дедушку в превосходном качестве предлагаемой одежды.Хозяин дома заинтересовался предложением и попросил проехать незнакомца в его квартиру, где пообещал рассчитаться за товар. На глазах у гостя он вынул из тайника пачку купюр – более 300 тысяч рублей - и передал продавцу, попросив отсчитать положенные 30 тысяч рублей. Однако злоумышленник, отвлекая пенсионера разговорами, забрал все деньги, после чего отвез его обратно в частный дом и сам скрылся.Иркутским оперативникам удалось установить автомашину, на которой передвигался фигурант: по имеющимся данным, он направился в сторону Улан-Удэ. Информация была незамедлительно передана бурятским полицейским, которые, отследив подозреваемого, по горячим следам задержали его в столице республики. У него изъяты похищенные у пенсионера деньги.Полицейские Бурятии призывают жителей региона, в частности, пенсионеров, быть бдительными и не открывать двери незнакомцам. Также необходимо проявлять осторожность при общении с незнакомыми людьми на улице, особенно, если они настойчиво предлагают воспользоваться их услугами. Ни в коем случае не следует приглашать их к себе домой. Также полиция просит граждан обратить внимание на безопасность своих пожилых родственников и соседей и побеседовать с ними о необходимости соблюдения мер личной безопасности.Фото и видео: МВД по Бурятии