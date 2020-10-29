В Улан-Удэ мусор у больных ковид забирают мобильные бригады

В их списке более 200 адресов, в день отрабатывают 40-50 из них



В Улан-Удэ ежедневно без выходных специальная мобильная бригада Комбината по благоустройству по заранее утвержденному графику объезжает адреса амбулаторных больных коронавирусом и забирает мусор. Работает она с 14 мая, сообщает Комитет городского хозяйства городской администрации.



Жители выставляют мешок с мусором рядом со своей квартирой. Специалист комбината в защитной спецодежде дезинфицирует мешок и перекладывает его в новый. Далее уносит его на придомовую мусорную контейнерную площадку.



Сведения о больных в комбинат передают Роспотребнадзор или поликлиники. Диспетчер КБУ обзванивает по списку, когда удобно забрать мусор. Сейчас в списке 217 адресов. В день отрабатывают 40-50 точек.



По информации республиканского управления Роспотребнадзора, на амбулаторном наблюдении находятся более 6 тысяч человек, в том числе инфицированные коронавирусом. Возникает проблема с выбросом бытового мусора, так как больной человек не должен находиться в общественном месте, таком как подъезд многоквартирного дома.



В ответ жители очень благодарят коммунальные службы за внимание и заботу.



Из «Аноним 03»: «Здравствуйте. Я нахожусь на самоизоляции дома по ковиду уже три недели. Но рассказать хочу не о том, как я болею, а о том, как меня поддерживают совершенно незнакомые люди. Врачи и медсестры, которые приходили ко мне за анализами. Сотрудники службы доставки продуктов (я всегда предупреждаю, что у меня короновирус, чтобы обезопасить человека). Сотрудники комитета благоустройства по вывозу мусора. Я не выхожу на улицу, мусор собирала на балконе, уже перед соседями неудобно. Думала запах уже идет, хоть и в несколько пакетов убираю. А когда мне позвонили и сказали, что приедут и все вывезут, расплакалась. Даже девушка, которая по телефону зачитала мне предписание о самоизоляции, тоже старалась меня подбодрить. Я раньше не встречала никого из этих людей. Я не знаю Ваших имен. Я не видела Ваших лиц из-за масок, но я видела Ваши глаза! Спасибо Вам большое за Ваше доброе отношение и чуткость! Здоровья Вам и Вашим близким! Берегите себя».



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