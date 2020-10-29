Улан-Удэ – город долгожителей

Одиннадцать горожан столицы Бурятии отмечают 100-летний юбилей



Столетний юбилей в нынешнем году отмечают 14 жителей Бурятии. Большинство из них - одиннадцать юбиляров -проживают в Улан-Удэ, по одному - в Иволгинском, Кабанском и Селенгинском районах. Шести жителям республики в 2020 году исполнилось 102 года. Кроме того, в Мухоршибирском районе проживает ровесница Великой Октябрьской революции.



В прошлом году столетие перешагнули 12 долгожителей, А самому почтенному долгожителю нашего региона в этом году исполнилось 106 лет. Она иностранная гражданка, имеет вид на жительство в России и уже долгое время живет с родными в Улан-Удэ, сообщили в республиканском отделении ПФР.



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