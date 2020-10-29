29.10.2020
Улан-Удэ – город долгожителей

Улан-Удэ – город долгожителей

Одиннадцать горожан столицы Бурятии отмечают 100-летний юбилей

Столетний юбилей в нынешнем году отмечают 14 жителей  Бурятии. Большинство из них -  одиннадцать юбиляров -проживают в  Улан-Удэ, по одному -  в Иволгинском, Кабанском  и Селенгинском районах. Шести жителям республики в 2020 году исполнилось 102 года. Кроме того, в Мухоршибирском  районе  проживает ровесница Великой Октябрьской революции.

В прошлом году  столетие перешагнули 12 долгожителей,  А самому почтенному долгожителю нашего региона в этом году  исполнилось 106 лет. Она иностранная гражданка, имеет вид на жительство в России и уже долгое время живет с  родными в  Улан-Удэ, сообщили в республиканском отделении ПФР.    
  
Фото: pixabay.com
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