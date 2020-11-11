В Забайкалье автобизнесмен обвиняется в гибели 19 человек

В прошлом году пассажирский автобус Серетенск-Чита упал на лед реки Куэнга с моста через нее



Заместитель Генерального прокурора России Дмитрий Демешин утвердил обвинительное заключение по уголовному делу о падении пассажирского автобуса с моста через реку Куэнга в Забайкалье. В страшном ДТП погибли водитель и 18 пассажиров.



Местный 32-летний индивидуальный предприниматель, занимающийся пассажирскими перевозками, обвиняется в «оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, смерть более двух лиц» (часть 3 статьи 238 УК РФ), сообщила краевая прокуратура.



Следствием установлено, что обвиняемый был обязан при осуществлении коммерческих перевозок пассажиров автобусами по заказу обеспечить поддержание исправного технического состояния транспортных средств. Вопреки этому 1 декабря 2019 года технический осмотр автобуса перед выездом из Сретенска в Читу не был проведен, неисправность тормозной системы не выявлена. В результате в процессе движения не сработали тормоза задних правых колес автобуса, из-за чего произошел занос и его опрокидывание с моста через реку Куэнга.



В дорожно-транспортном происшествии погибли водитель и 18 пассажиров автобуса, еще 19 пассажиров получили телесные повреждения различной степени тяжести. Уголовное дело будет рассмотрено Сретенским районным судом Забайкальского края.



В связи с трагедией прокуратурой с привлечением госавтоинспекции и автодорожного надзора проведены проверки в отношении предпринимателей, осуществляющих пассажирские перевозки по муниципальным маршрутам. По итогам принятых мер устранены многочисленные нарушения закона в деятельности автоперевозчиков, в том числе связанные с использованием транспортных средств при наличии неисправностей и незаконным их переоборудованием, отметили в краевой прокуратуре.







Фото: zabaykalye.sledcom.ru Заместитель Генерального прокурора России Дмитрий Демешин утвердил обвинительное заключение по уголовному делу о падении пассажирского автобуса с моста через реку Куэнга в Забайкалье. В страшном ДТП погибли водитель и 18 пассажиров.Местный 32-летний индивидуальный предприниматель, занимающийся пассажирскими перевозками, обвиняется в «оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, смерть более двух лиц» (часть 3 статьи 238 УК РФ), сообщила краевая прокуратура.Следствием установлено, что обвиняемый был обязан при осуществлении коммерческих перевозок пассажиров автобусами по заказу обеспечить поддержание исправного технического состояния транспортных средств. Вопреки этому 1 декабря 2019 года технический осмотр автобуса перед выездом из Сретенска в Читу не был проведен, неисправность тормозной системы не выявлена. В результате в процессе движения не сработали тормоза задних правых колес автобуса, из-за чего произошел занос и его опрокидывание с моста через реку Куэнга.В дорожно-транспортном происшествии погибли водитель и 18 пассажиров автобуса, еще 19 пассажиров получили телесные повреждения различной степени тяжести. Уголовное дело будет рассмотрено Сретенским районным судом Забайкальского края.В связи с трагедией прокуратурой с привлечением госавтоинспекции и автодорожного надзора проведены проверки в отношении предпринимателей, осуществляющих пассажирские перевозки по муниципальным маршрутам. По итогам принятых мер устранены многочисленные нарушения закона в деятельности автоперевозчиков, в том числе связанные с использованием транспортных средств при наличии неисправностей и незаконным их переоборудованием, отметили в краевой прокуратуре. Как сообщал «Номер один» , рейсовый автобус Сретенск - Чита упал с моста на замершую реку Куэнга в 60 км от города Сретенска. В автобусе находились 44 человека. В результате аварии погибли 19 человек, в том числе двое детей. Жителей Бурятии в автобусе не было.Фото: zabaykalye.sledcom.ru