В Улан-Удэ пройдет мясная ярмарка. Назло COVID-19

Продукция будет представлена на открытых площадках во всех районах города



В Бурятии начинается «мясной» ярмарочный сезон. Об этом заявил министр сельского хозяйства и продовольствия республики Даба-Жалсан Чирипов. По его словам, ярмарка все же состоится, но с некоторыми ограничениями.



«В Улан-Удэ будут организованы пять ярмарочных площадок. Все они будут работать с 25 по 29 ноября с соблюдением всевозможных санитарных норм с соблюдением принципов социальной дистанции между продавцами, покупателями», - отметил Чирипов.



Напомним, проведение сельскохозяйственных ярмарок в Бурятии в 2020 году долго находилось под вопросом из-за пандемии коронавирусной инфекции.



Продажа мяса и мясной продукции будет организована на открытых торговых площадках во всех трех районах города в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора: с соблюдением масочного режима, социальной дистанции, термометрии, ведением журналов, размещением табличек, указателей, правил торговли и т.д.



В ярмарках примут участие сельскохозяйственные организации, крестьянско-фермерские и личные подсобные хозяйства, организации потребительской кооперации: всего около 350 продавцов из разных районов Бурятии.



Адреса ярмарочной торговли:



1. «Центральный рынок» (ул. Свердлова, 34);



2. «Стимул» (ул. Иволгинская, 4);



3. «Фортуна» пр. Автомобилистов, 46/2



4. Capital Mall (пр.Автомобилистов, 4а/1);



5. «Крестьянский» (ул. Тулаева, 108);



Торговые площадки начнут работу в 10:00.



