В Улан-Удэ новые автобусы с цитатами Путина не на что ремонтировать

Депутаты просят выделить из бюджета 123 млн рублей на их содержание





Как известно, Улан-Удэ недавно получил 42 новых автобуса, на которых нанесены цитаты президента страны Владимира Путина. Их распределили по самым проблемным маршрутам и даже создали новые.

Однако теперь встал вопрос о том, на что обслуживать новую технику. Ведь расходы, как выяснилось, немаленькие.- Это такие расходы, как увеличение штатных единиц на 93 человека, дополнительное финансирование на заработную плату, на налоги, аренду стояночных боксов, приобретение ГСМ, запасных частей. В годовом исчислении расходы бюджета составят 123 млн рублей. Предлагаю эту сумму предусмотреть в республиканском бюджете на 2021 год, - сказал депутат Хурала Михаил Степанов на вчерашних публичных слушаниях по проекту бюджета будущего года.Также он предложил учесть в бюджете расходы на проведение капитального ремонта смотровых каналов для МУП «Управление трамвая».- Из-за постоянного дефицита финансирования капремонт не проводился. А цеха стоят с 1967 года, - говорил депутат. - Ежедневный осмотр вагонов требуется постоянно. И наличие у предприятия технической возможности для ремонта и осмотра собственными силами позволит экономить средства, снизить эксплуатационные расходы, а самое главное – обеспечить безопасность.Ремонт цехов обойдется бюджету в 43 млн рублей. Впрочем, окончательное решение депутатами еще не принято. К слову, они могут оказать и в финансировании содержания новых автобусов. В этом случае долгожданный подарок для улан-удэнцев станет бесполезен.Фото: пресс-служба правительства Бурятии